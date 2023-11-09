الخارجية: إصابة مواطن أردني في غزة وحالته حرجة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 9 تشرين الثاني(بترا) - قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، بأن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، والسفارة الأردنية في القاهرة، تتابع أوضاع المواطن الأردني الذي أصيب جراء القصف الصاروخي على قطاع غزة.
وأكد القضاة، بأن الوزارة ومن خلال فريق السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد حالياً وعلى مدار الساعة في الجانب المصري من معبر رفح، يتابع التنسيق لإجلاء المواطن الأردني المصاب والذي يرقد حالياً على سرير الشفاء في المستشفى الإندونيسي وحالته حرجة، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، ليصار نقله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن لإتمام علاجه.
وقال بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 600 شخص، تم إجلاء 209 منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل 54 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وجدد السفير القضاة، تأكيده استمرارية المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية: 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:-
--(بترا)
ص خ/أ م / س س
09/11/2023 11:40:28
MENAFN09112023000117011021ID1107399370
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