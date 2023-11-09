الخارجية: إصابة مواطن أردني في غزة وحالته حرجة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 9 تشرين الثاني(بترا) - قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، بأن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، والسفارة الأردنية في القاهرة، تتابع أوضاع المواطن الأردني الذي أصيب جراء القصف الصاروخي على قطاع غزة.

وأكد القضاة، بأن الوزارة ومن خلال فريق السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد حالياً وعلى مدار الساعة في الجانب المصري من معبر رفح، يتابع التنسيق لإجلاء المواطن الأردني المصاب والذي يرقد حالياً على سرير الشفاء في المستشفى الإندونيسي وحالته حرجة، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، ليصار نقله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن لإتمام علاجه.

وقال بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 600 شخص، تم إجلاء 209 منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل 54 منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وجدد السفير القضاة، تأكيده استمرارية المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية: 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:‏-

--(بترا)

ص خ/أ م / س س

09/11/2023 11:40:28