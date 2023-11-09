بوتين: سنرد على محاولات توسع الناتو بزيادة التدريبات العسكرية مع الصين

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 9 تشرين الثاني (بترا)-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، "أن بلاده ترد بهدوء وتوازن على محاولات دول الناتو توسيع منطقة نفوذها، عبر زيادة التعاون مع جمهورية الصين بما يشمل التدريبات العسكرية المشتركة".

وقال بوتين خلال لقائه نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني" روسيا ترد على محاولات حلف الناتو توسيع منطقة نفوذه من خلال زيادة التعاون مع جمهورية الصين، نرد على هذا بهدوء وتوازن ونعزز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك من خلال التدريبات البحرية والجوية المشتركة".

--(بترا)

س ح/ف ج

09/11/2023 11:15:49