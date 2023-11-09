بوتين: سنرد على محاولات توسع الناتو بزيادة التدريبات العسكرية مع الصين
التاريخ
11/9/2023 4:43:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 9 تشرين الثاني (بترا)-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، "أن بلاده ترد بهدوء وتوازن على محاولات دول الناتو توسيع منطقة نفوذها، عبر زيادة التعاون مع جمهورية الصين بما يشمل التدريبات العسكرية المشتركة".
وقال بوتين خلال لقائه نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني" روسيا ترد على محاولات حلف الناتو توسيع منطقة نفوذه من خلال زيادة التعاون مع جمهورية الصين، نرد على هذا بهدوء وتوازن ونعزز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك من خلال التدريبات البحرية والجوية المشتركة".
--(بترا)
س ح/ف ج
09/11/2023 11:15:49
MENAFN09112023000117011021ID1107399369
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