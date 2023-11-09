الاحتلال يُهجر 20 عائلة فلسطينية ويعتقل 79 في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- هجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المواطنين الفلسطينيين في خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وأجبرتهم على مغادرتها، بعد هدم عدد من مساكن الخربة.
وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ترافقها جرافة، وشرعت بهدم مساكن الفلسطينيين وخيامهم، وتدمير عدد من الكهوف، وتجريف المزارع.
وأكد أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 20 عائلة من الخربة على مغادرتها، ومنعتهم من العودة إلى أراضيهم ومن أخذ أغنامهم، لأغراض استيطانية وعنصرية توسعية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 79 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، بينهم سيدة من طوباس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن غالبية الاعتقالات تركزت في صفوف العمال الذين تم اعتقالهم من بلدة برطعة، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري قرب جنين شمال الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وطوباس وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م ف/أ م/رق
09/11/2023 11:07:32
MENAFN09112023000117011021ID1107399368
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