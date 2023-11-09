الاحتلال يُهجر 20 عائلة فلسطينية ويعتقل 79 في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- هجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المواطنين الفلسطينيين في خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وأجبرتهم على مغادرتها، بعد هدم عدد من مساكن الخربة.

وقال منسق الحملة الشعبية للدفاع عن أراضي طانا ثائر حنني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ترافقها جرافة، وشرعت بهدم مساكن الفلسطينيين وخيامهم، وتدمير عدد من الكهوف، وتجريف المزارع.

وأكد أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 20 عائلة من الخربة على مغادرتها، ومنعتهم من العودة إلى أراضيهم ومن أخذ أغنامهم، لأغراض استيطانية وعنصرية توسعية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 79 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، بينهم سيدة من طوباس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن غالبية الاعتقالات تركزت في صفوف العمال الذين تم اعتقالهم من بلدة برطعة، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري قرب جنين شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وطوباس وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.

--(بترا)

م ف/أ م/رق

09/11/2023 11:07:32