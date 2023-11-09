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الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة بالتعاون مع الأونروا

11/9/2023 4:42:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان9 تشرين الثاني(بترا)- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه الطائرة الرابعة التي يرسلها الأردن، إذ جُهزّت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية.
وأضاف ان حمولة الطائرة ستصل إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليصار الى توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية.
وبين الشبلي أن هذه الطائرة الإغاثية تأتي ضمن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال تبرعات الشعب الأردني للأهل في غزة، وذلك لتأمين المستشفيات العاملة في القطاع للتعامل مع الوضع الراهن الذي يمرون به .
وأشار إلى أن الهيئة الخيرية مستمرة في تجهيز و إرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني
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--(بترا)
ج ب /اص / س س
09/11/2023 10:54:14

MENAFN09112023000117011021ID1107399367

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