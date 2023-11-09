جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذف خبرا عن تعليق الحرب البرية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- حذف الجيش الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة.

واستبدل الخبر بخبر آخر حول تواصل الحرب البرية على القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني "إنه جرى تعليق العمليات البرية في غزة"، وبعد وقت قصير، حذف الخبر زاعما أن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، والذي جرى تحديثه لاحقا.

--(بترا)

ف ج

09/11/2023 10:20:30