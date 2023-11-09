جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذف خبرا عن تعليق الحرب البرية على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذف خبرا عن تعليق الحرب البرية على غزة
التاريخ
11/9/2023 4:42:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- حذف الجيش الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف الحرب البرية التي يشنها على قطاع غزة.
واستبدل الخبر بخبر آخر حول تواصل الحرب البرية على القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي كتب عبر موقعه الإلكتروني "إنه جرى تعليق العمليات البرية في غزة"، وبعد وقت قصير، حذف الخبر زاعما أن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر الخبر الأول، والذي جرى تحديثه لاحقا.
--(بترا)
ف ج
09/11/2023 10:20:30
MENAFN09112023000117011021ID1107399366
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