الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عدوانه البري على غزة (إعادة بديلة)

الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عدوانه البري على غزة (إعادة بديلة)
التاريخ
11/9/2023 4:42:58 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن استمرار العدوان البري الذي ينفذه على قطاع غزة.
وجاء الإعلان عقب معلومات نشرت عبر موقعه الإلكتروني عن تعليق الحرب البرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب البرية على قطاع غزة بلغ 35 جنديا، فيما وصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 352 قتيلا .
--(بترا)
رصد/أغ/اص/ ف ج
09/11/2023 10:07:00
MENAFN09112023000117011021ID1107399365
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