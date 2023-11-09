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الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار عدوانه البري على غزة (إعادة بديلة)

11/9/2023 4:42:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن استمرار العدوان البري الذي ينفذه على قطاع غزة.
وجاء الإعلان عقب معلومات نشرت عبر موقعه الإلكتروني عن تعليق الحرب البرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب البرية على قطاع غزة بلغ 35 جنديا، فيما وصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 352 قتيلا .
--(بترا)
رصد/أغ/اص/ ف ج
09/11/2023 10:07:00

MENAFN09112023000117011021ID1107399365

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