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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل وبيت لحم

11/9/2023 4:42:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بيت فجار جنوب بيت لحم وفي دورا جنوب الخليل.
وأعلنت الوزارة أسماء الشهيدين وهما، محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما)، وأنس ناصر محمد أبو عطوان (30 عاما).
--(بترا)
م ف/أ م/رق
09/11/2023 09:54:43

MENAFN09112023000117011021ID1107399364

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