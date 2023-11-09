استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل وبيت لحم
التاريخ
11/9/2023 4:42:57 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بيت فجار جنوب بيت لحم وفي دورا جنوب الخليل.
وأعلنت الوزارة أسماء الشهيدين وهما، محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما)، وأنس ناصر محمد أبو عطوان (30 عاما).
--(بترا)
م ف/أ م/رق
09/11/2023 09:54:43
MENAFN09112023000117011021ID1107399364
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