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الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

11/9/2023 4:42:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، اليوم الخميس، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.
ووفق وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أمس الأربعاء، أدنى مستوياته منذ 19 تشرين الأول الماضي، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1953.50 دولار.
وتجاوزت أسعار الذهب المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل زيادة الطلب.
وفيما يخص المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.70 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ عام 2018.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/رق
09/11/2023 09:51:39

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