الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، اليوم الخميس، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.
ووفق وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أمس الأربعاء، أدنى مستوياته منذ 19 تشرين الأول الماضي، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1953.50 دولار.
وتجاوزت أسعار الذهب المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل زيادة الطلب.
وفيما يخص المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.70 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ عام 2018.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/رق
09/11/2023 09:51:39
MENAFN09112023000117011021ID1107399363
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