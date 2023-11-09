سوريا: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانا على المنطقة الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلن مصدر عسكري سوري أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا الليلة الماضية على عدة نقاط في المنطقة الجنوبية السورية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر العسكري، قوله " إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء أمس الأربعاء، عدوانا جويا من ناحية بعلبك اللبنانية، مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".

وأضاف، أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

--(بترا)

رصد/أغ/ ف ج

09/11/2023 09:36:18