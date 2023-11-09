غزة: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى سقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ، موضحة أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال بتعزيز من الطائرات الحربية، أطلقت قذائف مدفعية وصاروخية عديدة على المنطقة الشرقية "خانيونس"، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين، لافتة الى قوات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة بنى سهيلا شرق خان يونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات.

كما قصفت طائرات الاحتلال مخبزا في حي الشجاعية شرقا، إضافة إلى قصف مناطق عدة شمالي بيت لاهيا منذ أكثر من ساعتين بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مخيم الشاطئ.

كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف من زوارق الاحتلال غربي القطاع.

وأشارت المصادر إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات غالبيتهم أطفال، في قصف على حي الصبرة شرقي المدينة.

--(بترا)

رصد/أغ/اص/رق

09/11/2023 09:09:59