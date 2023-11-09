غزة: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الثاني (بترا)- استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات، بحسب مصادر فلسطينية.
وقالت المصادر، إن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى سقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ، موضحة أن طائرات الاحتلال قصفت كذلك محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال بتعزيز من الطائرات الحربية، أطلقت قذائف مدفعية وصاروخية عديدة على المنطقة الشرقية "خانيونس"، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين، لافتة الى قوات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة بنى سهيلا شرق خان يونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات.
كما قصفت طائرات الاحتلال مخبزا في حي الشجاعية شرقا، إضافة إلى قصف مناطق عدة شمالي بيت لاهيا منذ أكثر من ساعتين بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مخيم الشاطئ.
كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف من زوارق الاحتلال غربي القطاع.
وأشارت المصادر إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة العشرات غالبيتهم أطفال، في قصف على حي الصبرة شرقي المدينة.
--(بترا)
رصد/أغ/اص/رق
09/11/2023 09:09:59
MENAFN09112023000117011021ID1107399361
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