واشنطن تؤكد إسقاط مسيّرة أميركية قبالة السواحل اليمنية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 9 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء عن اسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز (إم كيو-9 ) قبالة السواحل اليمنية.

وبحسب واشنطن بوست، اتهم مسؤول كبير في (البنتاغون) جماعة الحوثيين باسقاط الطائرة العسكرية الأميركية المسيرة عن بُعد".

من جهتها، قالت جماعة الحوثي في بيان إنّ الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية ورصد وتجسس" .

--(بترا)

ب خ/ف ج

09/11/2023 06:38:46

