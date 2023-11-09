واشنطن تؤكد إسقاط مسيّرة أميركية قبالة السواحل اليمنية

واشنطن تؤكد إسقاط مسيّرة أميركية قبالة السواحل اليمنية
التاريخ
11/9/2023 4:42:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء عن اسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز (إم كيو-9 ) قبالة السواحل اليمنية.
وبحسب واشنطن بوست، اتهم مسؤول كبير في (البنتاغون) جماعة الحوثيين باسقاط الطائرة العسكرية الأميركية المسيرة عن بُعد".
من جهتها، قالت جماعة الحوثي في بيان إنّ الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية ورصد وتجسس" .
--(بترا)
ب خ/ف ج
09/11/2023 06:38:46
MENAFN09112023000117011021ID1107399359
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