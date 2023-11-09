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سناتور أميركي يدعو إسرائيل لاحترام قوانين الحرب

11/9/2023 4:42:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلن السناتور الأميركي الديمقراطي كريس مورفي أمس الأربعاء أنّ حصيلة القتلى المدنيّين في غزة "كبيرة جداً".
ونقلت واشنطن بوست تصريحا أدلى به مورفي لوكالة (فرانس برس) قال فيه "أعتقد أنّ عدد المدنيين الذين قُتلوا كبير جداً، ومن المهمّ والحيوي شنّ هجوم أكثر دقة في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية من أجل تجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف مورفي الذي يشغل خصوصاً عضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "أخشى أنّه إذا كانت استراتيجية إسرائيل وهدفها النهائي هو هزيمة حماس، فإنّ هذه الوتيرة من الخسائر المدنية التي لها بالتأكيد تكلفة أخلاقية، ستترتّب عليها أيضاً تكلفة استراتيجية".
وفي قطاع غزة، استشهد جراء القصف الإسرائيلي 10569 مدنيا، من بينهم 4324 طفلاً، وفقاً لأحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.
وكان ميرفي بعث الأربعاء مذكرة وقع عليها عشرون سيناتورا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لمطالبة إسرائيل بـ"احترام قوانين الحرب" و"التعلّم من الأخطاء" التي ارتكبتها الولايات المتّحدة في حربها ضدّ الإرهاب.
--(بترا)
ب خ /ف ج
09/11/2023 06:30:53

MENAFN09112023000117011021ID1107399358

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