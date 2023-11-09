سناتور أميركي يدعو إسرائيل لاحترام قوانين الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 تشرين الثاني (بترا)- أعلن السناتور الأميركي الديمقراطي كريس مورفي أمس الأربعاء أنّ حصيلة القتلى المدنيّين في غزة "كبيرة جداً".
ونقلت واشنطن بوست تصريحا أدلى به مورفي لوكالة (فرانس برس) قال فيه "أعتقد أنّ عدد المدنيين الذين قُتلوا كبير جداً، ومن المهمّ والحيوي شنّ هجوم أكثر دقة في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية من أجل تجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف مورفي الذي يشغل خصوصاً عضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "أخشى أنّه إذا كانت استراتيجية إسرائيل وهدفها النهائي هو هزيمة حماس، فإنّ هذه الوتيرة من الخسائر المدنية التي لها بالتأكيد تكلفة أخلاقية، ستترتّب عليها أيضاً تكلفة استراتيجية".
وفي قطاع غزة، استشهد جراء القصف الإسرائيلي 10569 مدنيا، من بينهم 4324 طفلاً، وفقاً لأحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.
وكان ميرفي بعث الأربعاء مذكرة وقع عليها عشرون سيناتورا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لمطالبة إسرائيل بـ"احترام قوانين الحرب" و"التعلّم من الأخطاء" التي ارتكبتها الولايات المتّحدة في حربها ضدّ الإرهاب.
--(بترا)
ب خ /ف ج
09/11/2023 06:30:53
MENAFN09112023000117011021ID1107399358
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