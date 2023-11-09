غارة جوية أميركية على مخزن أسلحة في سوريا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 9 تشرين الثاني (بترا) - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل الأربعاء، أنّ طائرتي إف-15 تابعة لسلاح الجو الأميركي أصابت مخزن أسلحة شرقي سوريا.

ونقلت واشنطن بوست، عن اوستن قوله: " إن ذلك جاء ردّاً على هجمات استهدفت عناصر أميركيين".

وأضاف أن "القوات العسكرية الأميركية نفّذت ضربة دفاعاً عن النفس ضدّ منشأة شرقي على سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له".

--(بترا)

ب خ/ف ج

09/11/2023 06:19:37