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غارة جوية أميركية على مخزن أسلحة في سوريا

11/9/2023 4:42:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 9 تشرين الثاني (بترا) - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل الأربعاء، أنّ طائرتي إف-15 تابعة لسلاح الجو الأميركي أصابت مخزن أسلحة شرقي سوريا.
ونقلت واشنطن بوست، عن اوستن قوله: " إن ذلك جاء ردّاً على هجمات استهدفت عناصر أميركيين".
وأضاف أن "القوات العسكرية الأميركية نفّذت ضربة دفاعاً عن النفس ضدّ منشأة شرقي على سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له".
--(بترا)
ب خ/ف ج
09/11/2023 06:19:37

MENAFN09112023000117011021ID1107399357

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