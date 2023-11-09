غارة جوية أميركية على مخزن أسلحة في سوريا

غارة جوية أميركية على مخزن أسلحة في سوريا
التاريخ
11/9/2023 4:42:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 9 تشرين الثاني (بترا) - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل الأربعاء، أنّ طائرتي إف-15 تابعة لسلاح الجو الأميركي أصابت مخزن أسلحة شرقي سوريا.
ونقلت واشنطن بوست، عن اوستن قوله: " إن ذلك جاء ردّاً على هجمات استهدفت عناصر أميركيين".
وأضاف أن "القوات العسكرية الأميركية نفّذت ضربة دفاعاً عن النفس ضدّ منشأة شرقي على سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له".
--(بترا)
ب خ/ف ج
09/11/2023 06:19:37
MENAFN09112023000117011021ID1107399357
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