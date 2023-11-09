محدش ليه فضل علينا أغنية جديدة لـ حلمى عبد الباقى وطرحها قريبا

MENAFN - Youm7) أكد النجم حلمى عبد الباقى ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه انتهى من تسجيل أغنية تحمل اسم "محدش ليه فضل علينا" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.

وأضاف أنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلا: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".

وأعرب مؤخرا حلمى عبد الباقى عن سعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية فيه بعد اختياره وكيلاً للنقابة ورئيسًا للجنه القيد وقال لـ"اليوم السابع": "الحمد لله على هذه الثقة، وأطلب من زملائى الدعاء لى حتى يوفقني الله في هذه المهمة وأكون عند حسن ظن

كل أعضاء الجمعية العومية، كما أتوجه بالشكر لكل أعضاء المجلس علي ثقتهم الغالية، وأخص بالذكر عشرة عمرى وصديقى النقيب العام الفنان مصطفي كامل".

كان حلمي عبد الباقى قد طرح مؤخرا أغنية "وداع" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقد غناها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقى وصدر عام 1991، ولاقت الأغنية إشادات كبيرة.