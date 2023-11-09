محدش ليه فضل علينا أغنية جديدة لـ حلمى عبد الباقى وطرحها قريبا

(MENAFN
- Youm7) أكد النجم حلمى عبد الباقى ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه انتهى من تسجيل أغنية تحمل اسم "محدش ليه فضل علينا" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.
وأضاف أنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلا: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".
وأعرب مؤخرا حلمى عبد الباقى عن سعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية فيه بعد اختياره وكيلاً للنقابة ورئيسًا للجنه القيد وقال لـ"اليوم السابع": "الحمد لله على هذه الثقة، وأطلب من زملائى الدعاء لى حتى يوفقني الله في هذه المهمة وأكون عند حسن ظن
كل أعضاء الجمعية العومية، كما أتوجه بالشكر لكل أعضاء المجلس علي ثقتهم الغالية، وأخص بالذكر عشرة عمرى وصديقى النقيب العام الفنان مصطفي كامل".
كان حلمي عبد الباقى قد طرح مؤخرا أغنية "وداع" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقد غناها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقى وصدر عام 1991، ولاقت الأغنية إشادات كبيرة.
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