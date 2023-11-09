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أكثر الرجال جاذبية آخر 10 سنوات.. أبرزهم بيكهام ودوين جونسون

11/9/2023 4:42:35 AM
(MENAFN- Youm7) فاز النجم باتريك ديمبسي بجائزة أكثر رجل جاذبية لعام 2023، التى تعلنها سنويا مجلة "بيبول" الأمريكية.

ظهر لقب "أكثر الرجال جاذبية" فى مجلة بيبول لأول مرة فى عام 1985؛ وفقًا للمحرر السابق جيس كاجل، وتقول القصة إن أحد المحررين أعلن أن النجم الصاعد آنذاك ميل جيبسون "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" في أحد الاجتماعات، وقد تطور الأمر منذ ذلك الحين.

بغض النظر عن الأصول فقد سلط هذا التكريم الضوء على بعض الرجال الوسيمين والموهوبين والخيريين على مر السنين.

وفى التقرير التالى نستعرض آخر 10 فائزين باللقب في السنوات الماضية بدءا من عام 2014.


2023.. باتريك ديمبسي
باتريك ديمبسي


2022.. كريس إيفانز


Chris Evans


2021.. بول رود
بول رود


2020.. مايكل ب. جوردان


Michael B. Jordan


2019.. جون لجند
جون ليجند


2018.. إدريس ألبا


Idris Elba


2017.. بليك شيلتون
بليك شيلتون


2016.. دوين جونسون
دوين جونسون


2015.. ديفيد بيكهام


David Beckham



2014.. كريس هيمسوورث


Chris Hemsworth

لقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" يعد حدثًا سنويًا لمجلة بيبول منذ إطلاق الجائزة في عام 1985 مع الفائز الافتتاحي ميل جيبسون عن عمر يناهز 29 عامًا.


باتريك ديمبسي: سعيد باللقب ودائما كنت الوصيف

وقال ديمبسي لـ People: "أنا سعيد بحدوث ذلك في هذه المرحلة من حياتي، من الجميل أن أحصل على هذا التقدير، ومن المؤكد أن غروري يتأثر قليلاً، لكنه يمنحني منصة لاستخدامه في شيء إيجابي".

وعندما سُئل عن أول رد فعل له على الأخبار، أجاب ديمبسي ضاحكًا: "لقد صدمت تمامًا، ثم بدأت بالضحك، هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت دائما وصيف الشرف.







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