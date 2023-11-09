أكثر الرجال جاذبية آخر 10 سنوات.. أبرزهم بيكهام ودوين جونسون

MENAFN - Youm7) فاز النجم باتريك ديمبسي بجائزة أكثر رجل جاذبية لعام 2023، التى تعلنها سنويا مجلة "بيبول" الأمريكية.

ظهر لقب "أكثر الرجال جاذبية" فى مجلة بيبول لأول مرة فى عام 1985؛ وفقًا للمحرر السابق جيس كاجل، وتقول القصة إن أحد المحررين أعلن أن النجم الصاعد آنذاك ميل جيبسون "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" في أحد الاجتماعات، وقد تطور الأمر منذ ذلك الحين.

بغض النظر عن الأصول فقد سلط هذا التكريم الضوء على بعض الرجال الوسيمين والموهوبين والخيريين على مر السنين.

وفى التقرير التالى نستعرض آخر 10 فائزين باللقب في السنوات الماضية بدءا من عام 2014.





2023.. باتريك ديمبسيباتريك ديمبسي





2022.. كريس إيفانز



Chris Evans





2021.. بول رودبول رود





2020.. مايكل ب. جوردان



Michael B. Jordan





2019.. جون لجندجون ليجند





2018.. إدريس ألبا



Idris Elba





2017.. بليك شيلتونبليك شيلتون





2016.. دوين جونسوندوين جونسون





2015.. ديفيد بيكهام



David Beckham







2014.. كريس هيمسوورث



Chris Hemsworth

لقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" يعد حدثًا سنويًا لمجلة بيبول منذ إطلاق الجائزة في عام 1985 مع الفائز الافتتاحي ميل جيبسون عن عمر يناهز 29 عامًا.





باتريك ديمبسي: سعيد باللقب ودائما كنت الوصيف

وقال ديمبسي لـ People: "أنا سعيد بحدوث ذلك في هذه المرحلة من حياتي، من الجميل أن أحصل على هذا التقدير، ومن المؤكد أن غروري يتأثر قليلاً، لكنه يمنحني منصة لاستخدامه في شيء إيجابي".

وعندما سُئل عن أول رد فعل له على الأخبار، أجاب ديمبسي ضاحكًا: "لقد صدمت تمامًا، ثم بدأت بالضحك، هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت دائما وصيف الشرف.