مكاسب من مسلسل على باب العمارة أولى بطولات حاتم صلاح على Watch It

MENAFN - Youm7) حقق مسلسل "على باب العمارة " بطولة الفنان حاتم صلاح الذى يعرض على منصة watch itعدة مكاسب منذ عرضه على المنصة، وجاءت المكاسب مختلفة ما بين أداء الممثلين والسيناريو والإخراج إضافة إلى المواقف الإنسانية فى أحداث المسلسل، فضلا عن تناول ومناقشة موضوع أب يضع ابنه أمام طواحين الحياة حتى يتعلم أن يكون مسؤلاً ورجلا يقف فى ضهر عائلته، وخلال التقرير التالى يستعرض اليوم السابع مكاسب المسلسل وهى كالتالى..

1 - حرص منصة WATCH IT على تصعيد نجوما شباب للبطولة

حرصت منصة WATCH IT

على تصعيد الفنان حاتم صلاح ليقدم أولى بطولاته المطلقة بمسلسل "على باب العمارة"، وهو ما يفرز نجوماً جديدة على الساحة الفنية، خاصة أن فئة الكوميديا قماشة تتحمل تواجد فنانين تكون لديهم الموهبة الحقيقة، وجاء حرص المنصة على التصعيد بعدا تألق حاتم صلاح في مسلسل "الكبير اوى".

2 – الفنانون محمد رضوان ومحمد محمود وآية سماحة وريهام الشنوانى

اختيار الممثلين محمد رضوان ومحمود محمود وآية سماحة، كان بمثابة اختبار صائب للغاية، حيث إنهم قدموا شخصيات مؤثرة فى أحداث المسلسل، وعلى سبيل المثال الفنان محمد محمود الذى قدم دور أب فقد حياته بعدما ترك عائلته بسبب زواجه الثانى من امرأة تركته وحيداً، حتى وصل إنه ترك ابنه الوحيد منذ صغره، أما الفنان محمد رضوان قدم دور والد حاتم صلاح والذى كان يحرص على تعليم ابنه أن يكون رجلا قوياً أمام تحديات الحياة ولا يعتمد على أموال والده، أما الفنانة آيه سماحه قدمت أداءاً مميزاً ونشأت علاقة قوية بينها وبين حامد أبو عوض، بالإضافة إلى الفنانة ريهام الشنوانى التى قدمت دور الراقصة فى أحداث المسلسل وتركت بصمة مميزة فى الأحداث، خاصة إنها إمرأة وحيدة ترغب فى أن تكون أم ولكن نظرة المجتمع كانت مختلفة لها.

3 - المواقف الإنسانية في السيناريو

تضمن سيناريو مسلسل "على باب العمارة" عدة مواقف إنسانية ولم يعتمد على قصة واحدة، بل كان مليئا بالتنوع، آبرزها أن عوض أبو حامد – حاتم صلاح لم يترك فتاة صغيرة ابنة مدام وفاء – فريسة مع شاب كان يرغب في إقامة علاقة معها، والموقف الآخر الأكثر تأثيراً مساعدة حاتم صلاح لمحمد محمود لعودة ابنه لحضنه مرة أخرى، بعدما تركه الأب في صغره منذ أن ترك زوجته في الماضى، والموقف الأهم والأكثر تميزاً، عندما ترك عوض أبو حامد أموال والده من أجل العودة للعمارة وقرر أن يعتمد على نفسه ويتزوج في الأخير من ايه سماحة الخدامة.

4 - تصعيد مخرج جديد للساحة

المخرج خيرى سالم، هو مخرج مسلسل على باب العمارة، وهو كان مساعدا أول للمخرج بيتر ميمى لعدة سنوات، لكن حرصت المنصة على تصعيد وتقديم مخرجا جديداً للساحة الفنية، حيث أشاد به النقاد والجمهور خاصة بعدما قدم صورة مميزة واضافات مختلفة للعمل.