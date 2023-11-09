أيتن عامر وحمدى الميرغنى وأوس أوس ومحمد ثروت ضيوف شرف بلوموندو

MENAFN - Youm7) يشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف خلال فيلم "بلوموندو " للنجم حسن الرداد المقرر طرحه فى دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجارى، ومن أبرز الفنانين ضيوف الشرف أيتن عامر، حمدى الميرغنى، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، أوس أوس، بدرية طلبة

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أسامة عبد الله وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث

يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر من عام 2021، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ودارت أحداث الفيلم حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.

حمدى الميرغنىمحمد ثروت واوس اوس من فيلم بلوموندومحمد ثروت واوس اوسايتن عامر وحسن الرداداوس اوس ومحمد ثروتاوس اوس ومصطفى ابو سريع ومحمد ثروتحمدى الميرغنى ضيف شرف فيلم بلوموندو