فوائد لبان الدكر للبشرة منها تقليل التجاعيد.. مش بس للمضغ

(MENAFN
- Youm7) قد يعتقد البعض أن اللبان الدكر والذى يفضله الكثير من الأشخاص ماهو إلا علكة يمضغها الشخص ليتخلص من شعوره بالتوتر والقلق، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن لبان الدكر يتميز بفوائد عديدة تعود على البشرة والشعر، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع
fitelo.
لبان الدكر
يرطب البشرة الجافة:
يساعد لبان الدكر على ترطيب البشرة الجافة، وذلك بفضل قوامه الخفيف واحتوائه على مجموعة كبيرة من الزيوت والدهون النباتية، لذلك يعتبر حلا مثاليا لإصلاح الجلد، والتخلص من الجلد الميت.
يقلل التجاعيد:
يعمل على تقليل التجاعيد والخطوط الظاهرة على البشرة، ويساعد أيضًا في التخلص من الترهلات الناتجة عن التعرض بشكل دائم لأشعة الشمس .
يعالج الجلد:
يعمل لبان الدكر على علاج الجلد عند تعرضه للإصابة بأي ضرر أو التهابات ناتجة عن الحكة، أو لدغ الحشرات .
يقضي على البثور:
ويتميز لبان الدكر بأنه يتسم
بمفعول قوي في القضاء على البثور السوداء والبيضاء، وله قدرة فعالة في أن يجعل البشرة تشبه بشرة الأطفال .
حب الشباب:
يقضي لبان الدكر على حب الشبا ويعالجه في أسرع وقت بدون أن يترك اثار علي البشرة، وذلك من خلال صنع عجينة من مسحوق العلكة والعسل ووضعها على البشرة المصابة بحب الشباب.
يعالج الحروق:
يتميز لبان الدكر بخصائص فعالة في علاج الحروق والتخلص من آثارها في خطوات سهلة وسريعة، حيث يعتبر من افضل العلاجات الطبيعية و التي تقضي على كل مشاكل البشرة.
فوائد لبان الدكر على البشرة
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