فوائد لبان الدكر للبشرة منها تقليل التجاعيد.. مش بس للمضغ

MENAFN - Youm7) قد يعتقد البعض أن اللبان الدكر والذى يفضله الكثير من الأشخاص ماهو إلا علكة يمضغها الشخص ليتخلص من شعوره بالتوتر والقلق، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن لبان الدكر يتميز بفوائد عديدة تعود على البشرة والشعر، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقعfitelo.

لبان الدكر





يرطب البشرة الجافة:

يساعد لبان الدكر على ترطيب البشرة الجافة، وذلك بفضل قوامه الخفيف واحتوائه على مجموعة كبيرة من الزيوت والدهون النباتية، لذلك يعتبر حلا مثاليا لإصلاح الجلد، والتخلص من الجلد الميت.

يقلل التجاعيد:

يعمل على تقليل التجاعيد والخطوط الظاهرة على البشرة، ويساعد أيضًا في التخلص من الترهلات الناتجة عن التعرض بشكل دائم لأشعة الشمس .

يعالج الجلد:



يعمل لبان الدكر على علاج الجلد عند تعرضه للإصابة بأي ضرر أو التهابات ناتجة عن الحكة، أو لدغ الحشرات .

يقضي على البثور:

ويتميز لبان الدكر بأنه يتسم

بمفعول قوي في القضاء على البثور السوداء والبيضاء، وله قدرة فعالة في أن يجعل البشرة تشبه بشرة الأطفال .

حب الشباب:

يقضي لبان الدكر على حب الشبا ويعالجه في أسرع وقت بدون أن يترك اثار علي البشرة، وذلك من خلال صنع عجينة من مسحوق العلكة والعسل ووضعها على البشرة المصابة بحب الشباب.

يعالج الحروق:

يتميز لبان الدكر بخصائص فعالة في علاج الحروق والتخلص من آثارها في خطوات سهلة وسريعة، حيث يعتبر من افضل العلاجات الطبيعية و التي تقضي على كل مشاكل البشرة.

فوائد لبان الدكر على البشرة



