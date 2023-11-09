طريقة عمل شاورما الفراخ بمكونات سهلة.. تنفع غدا وساندويتشات للفسح كمان

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- Youm7) تعتبر شاورما الدجاج من وجبات الطعام التى يفضلها الكثير من الأشخاص، وذلك لطعمها اللذيذ ويمكن تحضيرها فى المنزل من خلال اتباع طريقة عمل الشاورما التى تعتمد على خطوات بسيطة أشارت إليها الشيف مي صيام، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.
طريقة عمل الشاورما
طريقة عمل الشاورما الفراخ في المنزل: المكونات:
كيلو صدور فراخ.
3بصلة.
حزمة من البقدونس.
ملح.
فلفل أسود.
بابريكا.
حبهان مطحون.
ثوم و بصل بودرة.
ملعقة كبيرة طحينة خام.
ربع كوب خل.
علبة زبادي.
طريقة تحضير شاورما الفراخ:
حضري إناء مناسب ثم قطعي البصل لشرائح و ضيفي ربع كوب خل.
ثم ضعي الزبادي والتوابل مع الخلط جيداً.
ثم ضعي ملعقتين زيت كبار للتتبيلة.
ضعي شرائح صدورالدجاج واتركيها تتبل جيداً ويفضل تركها في التتبيلة ليلة كاملة.
حضري صينية وضعي فيها بصلة كبيرة وثبتيها بعصايتين من عصى الشيش طاووك.
ثم رصي قطع الدجاج فوق بعضها في العصيان.
ضعي بصلة أخرى في النهاية.
غطي السيخ بورق زبدة
ثم ورق فويل، وادخلى الصينية فرن ساخن لمدة ساعة.
قومي بنزع ورق الزبدة والفويل واتركيها حتى تأخذ لونا ذهبيا .
ثم تقطع الشاورما بسكين حامي ويقطع معها البصل المعلق بها.
ثم قطعي البقدونس وضعيه مع قطع الدجاج.
يوضع البصل المنقوع في الخل و يقلب جميعا جيداً على النار حتى يذبل البصل.
وضعي ملعقة الطحينة و قلبي المكونات جيداً
ثم اغلقي الفرن.
ويمكن إشعال فحمة في آخر نهاية التحضير لتضيف نكهة للشاورما.
طريقة تحضير شاورما الفراخ
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