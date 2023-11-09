أحجار كريمة تقدم لحديثي الولادة وأمهاتهم.. منها العقيق

MENAFN - Youm7) لم تكن الأحجار الكريمة وسيلة فقط لجلب الطاقة الإيجابية والحد من الطاقة السلبية، فهي أيضا هدية رائعة للأطفال حديثي الولادة، أو للأم الجديدة، أو حتى لعيد الميلاد الأول للطفل، أو لحفل استقبال مولود جديد، حيث يعتقد البعض أن الأحجار الكريمة تتمتع بالكثير من القوى العلاجية المختلفة وتأثيراتها إيجابية على أصحابها، فمن المؤكد أنها تضيف قيمه شكلية وعلاجية للهدية، ويعتقد أنها تحفز الشفاء الجسدي والنفسي، ولذلك نستعرض فى التقرير، بعض الأحجار الكريمة التي يمكن تقديمها للأم والطفل، وذلك وفقاً لما نشره موقع "easybabylife".

الولادة الجمشت

يقلل الجشمت من الغضب ونفاد الصبر، فهو يعرف بحجر الرقي والهدوء، وربط الكثير بأنه مرتبط بالملوك، إذا كان طفلك يمر بيوم سيئ، ألصقي جشمت في ملابسه.

الزبرجد

هذا الحجر الأزرق المائل للخضرة يعتقد إنه يحمي جهاز المناعة للأطفال، و يساعد في التواصل خاصة على المستوى الروحي.

الزمرد

الزمرد حجر كري

يعتقد إنه يساعد على التنفس ويعزز صحة الجهاز التنفسي، ويعتقد أيضاً إنه يساعد في الحصول على نوم جيد للأطفال، ويخفف آلام الولادة، لذلك يفضل تقديم الزمرد للأم.

حديث الولادة العقيق

يعتقد أن العقيق منشطا للدورة الدموية والعواطف، فهو يمنح رغبة لا يمكن وقفها في النجاح، والثقة بالنفس والحزم، وقد يفيد هذا الحجر الأمهات، في أن يساعدهم للوصول إلى أهدافهم و مراعاة أطفالهن.

السترين

يعتقد أن حجر السترين يساعد في الهضم وعلاج اضطرابات الطعام والحساسية، ويمتلك قوة تطهير الأمعاء والجهاز البولي لحديثي الولادة، كما أنه يمتلك أيضا قوة خاصة تساعد على الانضباط الذاتي ويقوى الإرادة ويزيد من الشعور بالتفاؤل عند الأم.

المرجان

إذا كانت الأم بحاجة إلى تقوية عضلاتها، ينصحها البعض باستخدام حجر المرجان، حيث يعتقد أن هذا الحجر يعزز تجديد العظام والأنسجة.

طفل اللازورد

هو مزيج من درجات اللون الأزرق في حجر واحد، ويعتقد إنه يعمل على تخفيف القلق والأرق، كما أنه يعزز السمع والتفكير والإبداع والحدس والتواصل

الروحي، لذلك يعتقد أنه سوف يفيد الجميع.



