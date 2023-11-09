أحجار كريمة تقدم لحديثي الولادة وأمهاتهم.. منها العقيق

(MENAFN
- Youm7) لم تكن الأحجار الكريمة وسيلة فقط لجلب الطاقة الإيجابية والحد من الطاقة السلبية، فهي أيضا هدية رائعة للأطفال حديثي الولادة، أو للأم الجديدة، أو حتى لعيد الميلاد الأول للطفل، أو لحفل استقبال مولود جديد، حيث يعتقد البعض أن الأحجار الكريمة تتمتع بالكثير من القوى العلاجية المختلفة وتأثيراتها إيجابية على أصحابها، فمن المؤكد أنها تضيف قيمه شكلية وعلاجية للهدية، ويعتقد أنها تحفز الشفاء الجسدي والنفسي، ولذلك نستعرض فى التقرير، بعض الأحجار الكريمة التي يمكن تقديمها للأم والطفل، وذلك وفقاً لما نشره موقع "easybabylife".
الولادة الجمشت
يقلل الجشمت من الغضب ونفاد الصبر، فهو يعرف بحجر الرقي والهدوء، وربط الكثير بأنه مرتبط بالملوك، إذا كان طفلك يمر بيوم سيئ، ألصقي جشمت في ملابسه.
الزبرجد
هذا الحجر الأزرق المائل للخضرة يعتقد إنه يحمي جهاز المناعة للأطفال، و يساعد في التواصل خاصة على المستوى الروحي.
الزمرد
الزمرد حجر كري
يعتقد إنه يساعد على التنفس ويعزز صحة الجهاز التنفسي، ويعتقد أيضاً إنه يساعد في الحصول على نوم جيد للأطفال، ويخفف آلام الولادة، لذلك يفضل تقديم الزمرد للأم.
حديث الولادة العقيق
يعتقد أن العقيق منشطا للدورة الدموية والعواطف، فهو يمنح رغبة لا يمكن وقفها في النجاح، والثقة بالنفس والحزم، وقد يفيد هذا الحجر الأمهات، في أن يساعدهم للوصول إلى أهدافهم و مراعاة أطفالهن.
السترين
يعتقد أن حجر السترين يساعد في الهضم وعلاج اضطرابات الطعام والحساسية، ويمتلك قوة تطهير الأمعاء والجهاز البولي لحديثي الولادة، كما أنه يمتلك أيضا قوة خاصة تساعد على الانضباط الذاتي ويقوى الإرادة ويزيد من الشعور بالتفاؤل عند الأم.
المرجان
إذا كانت الأم بحاجة إلى تقوية عضلاتها، ينصحها البعض باستخدام حجر المرجان، حيث يعتقد أن هذا الحجر يعزز تجديد العظام والأنسجة.
طفل اللازورد
هو مزيج من درجات اللون الأزرق في حجر واحد، ويعتقد إنه يعمل على تخفيف القلق والأرق، كما أنه يعزز السمع والتفكير والإبداع والحدس والتواصل
الروحي، لذلك يعتقد أنه سوف يفيد الجميع.
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