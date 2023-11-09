رفض والديها زواجها.. صينية تقيم جنازتها بعد الانفصال عن حبيبها

(MENAFN
- Youm7) اعتاد الناس تنظيم الحفلات ابتهاجا واحتفالا بالمناسبات السعيدة، كالزواج أو الميلاد، أو حتى بدون مناسبة لكن فقط لقضاء أوقات سعيدة بين الأصدقاء والأحباء، إلا أن تلك الشابة الصينية أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى الصينية، بعد تنظيمها "جنازتها" الخاصة فى محاولة غريبة لتجاوز الانفصال عن حبيبها.
من حفل الجنازة الوهمية
فالمرأة البالغة من العمر 25 عامًا، ولقبها وانج، من مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، دعت أصدقاءها إلى "توديعها" فى 28 أكتوبر، بعد أن انتهت علاقتها التى دامت 3 سنوات مع حبيبها قبل 6 أشهر، وقالت إنها حضرت العديد من حفلات الزفاف مؤخرًا، وكان أصدقاؤها يسألونها دائمًا متى يمكنهم حضور حفل زفافها، بحسب موقع scmp.
لذلك لضرب عصفورين بحجر واحد، قررت إقامة حفل غريب لأصدقائها، على هيئة جنازة، لتمنحهم فرصة للتجمع والرمز إلى حياة جديدة بدون حبيبها السابق.
ودعت عشرات من الأصدقاء إلى الحفل الذى أقيم فى محل لبيع الزهور فى مدينة تشنجدو عاصمة المقاطعة، وتم توفير المكان مجانا من قبل صاحب المحل.
وظهر مقطع فيديو على الإنترنت وانج مستلقية على "فراش الموت" محاطة بالشموع، بينما ينحنى أصدقاؤها ويقدمون لها الزهور البيضاء واحدة تلو الأخرى، كما يفعل الناس فى الجنازات العادية، ثم "عادت إلى الحياة" وتحدثت مع أصدقائها عن الحياة والموت.
وقالت وانج إن "الجنازة" كانت طريقتها لعلاج ألم قلبها الذى شعرت به بعد انفصالها عن حبيبها لأن والديه لم يسمحا لهما بالزواج.
الحدث أصاب الكثيرين بالحيرة على وسائل التواصل الاجتماعى، إلا أن بعض المراقبين عبر الإنترنت أشادوا بإبداعها، فقال أحدهم "الناس الذين يقيمون جنازاتهم يبدون مشؤومين بالنسبة لى"، وقال آخر
"لم تكن الجنازة لها، بل لعلاقتها الرومانسية التى استمرت 3 سنوات ولشبابها".
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