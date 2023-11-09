رفض والديها زواجها.. صينية تقيم جنازتها بعد الانفصال عن حبيبها

MENAFN - Youm7) اعتاد الناس تنظيم الحفلات ابتهاجا واحتفالا بالمناسبات السعيدة، كالزواج أو الميلاد، أو حتى بدون مناسبة لكن فقط لقضاء أوقات سعيدة بين الأصدقاء والأحباء، إلا أن تلك الشابة الصينية أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى الصينية، بعد تنظيمها "جنازتها" الخاصة فى محاولة غريبة لتجاوز الانفصال عن حبيبها.

من حفل الجنازة الوهمية

فالمرأة البالغة من العمر 25 عامًا، ولقبها وانج، من مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، دعت أصدقاءها إلى "توديعها" فى 28 أكتوبر، بعد أن انتهت علاقتها التى دامت 3 سنوات مع حبيبها قبل 6 أشهر، وقالت إنها حضرت العديد من حفلات الزفاف مؤخرًا، وكان أصدقاؤها يسألونها دائمًا متى يمكنهم حضور حفل زفافها، بحسب موقع scmp.

لذلك لضرب عصفورين بحجر واحد، قررت إقامة حفل غريب لأصدقائها، على هيئة جنازة، لتمنحهم فرصة للتجمع والرمز إلى حياة جديدة بدون حبيبها السابق.

ودعت عشرات من الأصدقاء إلى الحفل الذى أقيم فى محل لبيع الزهور فى مدينة تشنجدو عاصمة المقاطعة، وتم توفير المكان مجانا من قبل صاحب المحل.

وظهر مقطع فيديو على الإنترنت وانج مستلقية على "فراش الموت" محاطة بالشموع، بينما ينحنى أصدقاؤها ويقدمون لها الزهور البيضاء واحدة تلو الأخرى، كما يفعل الناس فى الجنازات العادية، ثم "عادت إلى الحياة" وتحدثت مع أصدقائها عن الحياة والموت.

وقالت وانج إن "الجنازة" كانت طريقتها لعلاج ألم قلبها الذى شعرت به بعد انفصالها عن حبيبها لأن والديه لم يسمحا لهما بالزواج.

الحدث أصاب الكثيرين بالحيرة على وسائل التواصل الاجتماعى، إلا أن بعض المراقبين عبر الإنترنت أشادوا بإبداعها، فقال أحدهم "الناس الذين يقيمون جنازاتهم يبدون مشؤومين بالنسبة لى"، وقال آخر

"لم تكن الجنازة لها، بل لعلاقتها الرومانسية التى استمرت 3 سنوات ولشبابها".