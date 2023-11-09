ترجمة عربية لرواية حكايات مزيفة أحد أهم أعمال البرتغالى جونزالو تافاريس

(MENAFN
- Youm7) صدر عن دار الرافدين للنشر
ترجمة عربية لرواية بعنوان "حكايات مزيفة" للكاتب البرتغالى جونزالو م. تافاريس، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم عبد الهادى سعدون.
دار النشر قالت، فى بيان صحفى، إن هذه هى الترجمة الأولى إلى العربية لرواية "حكايات مزيفة"، أحد أهم أعمال الكاتب البرتغالى غونزالو تافاريس 1970 م، وهو مؤلف كتب مهمة أخرى مثل "أورشليم" أو "الحي" أو "فتاة تائهة فى القرن العشرين"، والقصص معاودة لمراجعة سردية لحكايات مزيفة أو لنقل مبتكرة بحقيقتها لكنها مستمرة بوجودها على الرغم من التاريخ والزمن، متبعاً تقليداً يعتبر فيه بورخيس أستاذه الحكواتى وأحد مراجعه الواضحة هنا أو فى كتب أخرى.
حكايات مزيفة
فى هذه الرواية يعيد بناء تقليد ثقافى مدعوم بأناقة الخيال والبحث عن ثغرات النفس البشرية ضمن حيزها وزمنها. تظهر أغلب الشخصيات القصصية هنا مرتبطة بالمفكرين العظماء للبشرية فى تشكيل حكائى مزيف، مثل ميليتوس و طاليس و أوريوس وفاوستين أو ماركو أوريليوس، وغيرهم الكثير.
وتقول الدار: تمكن تافاريس من أن ينقل إلينا بعضاً من أشهر حالات الصمت فى تاريخنا، من أبورياس زينون دى إيليا إلى لاو تزو، دون أن يقع فى مغبة الانتصار لجهة على جهة أخرى. أخيراً يمكن قراءة هذه القصص المزيفة على أنها مادة فلسفية تُروى عن المشاعر التى تحيط ببعض الشخصيات الفردية، وهى مجموع الحلقات التى تلتقى فيها مفارقات العقل بالحياة العادية والتى تسحبنا من ياقة أحلامنا المتكاثرة نحو فكرة التأمل الخالص للوجود.
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