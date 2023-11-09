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ترجمة عربية لرواية حكايات مزيفة أحد أهم أعمال البرتغالى جونزالو تافاريس

11/9/2023 4:42:25 AM
(MENAFN- Youm7) صدر عن دار الرافدين للنشر
ترجمة عربية لرواية بعنوان "حكايات مزيفة" للكاتب البرتغالى جونزالو م. تافاريس، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم عبد الهادى سعدون.

دار النشر قالت، فى بيان صحفى، إن هذه هى الترجمة الأولى إلى العربية لرواية "حكايات مزيفة"، أحد أهم أعمال الكاتب البرتغالى غونزالو تافاريس 1970 م، وهو مؤلف كتب مهمة أخرى مثل "أورشليم" أو "الحي" أو "فتاة تائهة فى القرن العشرين"، والقصص معاودة لمراجعة سردية لحكايات مزيفة أو لنقل مبتكرة بحقيقتها لكنها مستمرة بوجودها على الرغم من التاريخ والزمن، متبعاً تقليداً يعتبر فيه بورخيس أستاذه الحكواتى وأحد مراجعه الواضحة هنا أو فى كتب أخرى.


حكايات مزيفة

فى هذه الرواية يعيد بناء تقليد ثقافى مدعوم بأناقة الخيال والبحث عن ثغرات النفس البشرية ضمن حيزها وزمنها. تظهر أغلب الشخصيات القصصية هنا مرتبطة بالمفكرين العظماء للبشرية فى تشكيل حكائى مزيف، مثل ميليتوس و طاليس و أوريوس وفاوستين أو ماركو أوريليوس، وغيرهم الكثير.

وتقول الدار: تمكن تافاريس من أن ينقل إلينا بعضاً من أشهر حالات الصمت فى تاريخنا، من أبورياس زينون دى إيليا إلى لاو تزو، دون أن يقع فى مغبة الانتصار لجهة على جهة أخرى. أخيراً يمكن قراءة هذه القصص المزيفة على أنها مادة فلسفية تُروى عن المشاعر التى تحيط ببعض الشخصيات الفردية، وهى مجموع الحلقات التى تلتقى فيها مفارقات العقل بالحياة العادية والتى تسحبنا من ياقة أحلامنا المتكاثرة نحو فكرة التأمل الخالص للوجود.







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