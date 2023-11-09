دور نشر تعرض كتبا صوتية وأخرى بطريقة برايل فى معرض الشارقة للكتاب.. صور

MENAFN - Youm7) تشهد الإصدارات والكتب الصوتية وكذلك كتب لغة برايل حضوراً بارزاً فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب 2023 ، لتخاطب العديد من فئات القراء، بما فيهم المكفوفين والأطفال، فيما تخدم كذلك فئة محبى الكتب الصوتيات.

فى جناح دار البراق لثقافة الطفل، يجد الزائر العديد من الإصدارات الصوتية التعليمية والتفاعلية الموجهة للأطفال، وكذلك عدداً من الإصدارات الخاصة بالمكفوفين بطريقة "برايل"، ومن هذه الإصدارات مجموعتين قصصيتين، الأولى بعنوان "قصص الأنبياء" والثانية بعنوان "حكايات سمير"، والهدف من هذه الإصدارات دمج الأطفال المكفوفين مع أصدقائهم الأطفال، وتحتوي القصص على مواضيع هادفة تحاكي مخيلة الأطفال ذوي الإعاقة والمكفوفين.

فيما تتيح جمعية المحافظة على القرآن الكريم من الأردن عدداً من الإصدارات الدينيّة بلغة برايل، من ضمنها نسخة للقرآن الكريم، وإصدار "كلمات القرآن، و"تفسير وبيان"، من ثلاثة مجلدات.

الكتب الصوتية في معرض الشارقة للكتاب 2023

أما "مركز أبو ظبي للغة العربية" فيقدم للقارئ مجموعة من الإصدارات الصوتية التي يوفرها المركز للشراء إلكترونياً، وتتنوع في العديد من الموضوعات الثقافية والاجتماعية والسياسية، ككتاب "مطبخ زرياب" للكاتب المعروف المختص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي، فاروق مردم بك الذي ترجم أخيراً من الفرنسية إلى العربية والذي يقدّم دراسات أنثروبولوجية تستجمع دلالات الحياة الغذائية للشعوب ومطابخها وأطباقها، مع تركيز على المنطقة العربية. وكذلك إصدار "مفخرة العالم امرأة" والذي يتتبع سير أكثر من 40 طبيبة حصدت جوائز التميز في المجال الطبي على مستوى العالم العربي.

كتب بطريقة برايل في معرض الشارقة





مركز أبوظبى للغة العربية فى معرض الشارقة للكتاب 2023

وتقدّم دار سوزلر للنشر عدداً من المجلدات الصوتية، من بينها مجموعة "كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان النورسي"، والتي تقدم 224 ساعة بصوت الدكتور مأمون جرار، لتفسير مقاصد القرآن الحكيم، وتعالج القضايا الأساسيّة في حياة الفرد والمجتمع.

وتسهم الإصدارات الصوتية كذلك في تعزيز إمكانية الوصول للمحتوى للعديد من المهتمين بالقراءة ممن يواجهون صعوبة في قراءة النصوص المكتوبة، سواء كانوا بسبب ضعف البصر أو صعوبات في القراءة، أو حتى بسبب الانشغال وعدم وجود الوقت المناسب للقراءة بحيث تمكنهم الكتب السمعية من الاستمتاع أثناء قيادة السيارة أو القيام بالأنشطة اليومية الأخرى.

ويستقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "نتحدث كتبا"، زواره يومياً لغاية 12 نوفمبر الجاري في مركز "إكسبو الشارقة".