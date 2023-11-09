دور نشر تعرض كتبا صوتية وأخرى بطريقة برايل فى معرض الشارقة للكتاب.. صور

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- Youm7) تشهد الإصدارات والكتب الصوتية وكذلك كتب لغة برايل حضوراً بارزاً فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب 2023 ، لتخاطب العديد من فئات القراء، بما فيهم المكفوفين والأطفال، فيما تخدم كذلك فئة محبى الكتب الصوتيات.
فى جناح دار البراق لثقافة الطفل، يجد الزائر العديد من الإصدارات الصوتية التعليمية والتفاعلية الموجهة للأطفال، وكذلك عدداً من الإصدارات الخاصة بالمكفوفين بطريقة "برايل"، ومن هذه الإصدارات مجموعتين قصصيتين، الأولى بعنوان "قصص الأنبياء" والثانية بعنوان "حكايات سمير"، والهدف من هذه الإصدارات دمج الأطفال المكفوفين مع أصدقائهم الأطفال، وتحتوي القصص على مواضيع هادفة تحاكي مخيلة الأطفال ذوي الإعاقة والمكفوفين.
فيما تتيح جمعية المحافظة على القرآن الكريم من الأردن عدداً من الإصدارات الدينيّة بلغة برايل، من ضمنها نسخة للقرآن الكريم، وإصدار "كلمات القرآن، و"تفسير وبيان"، من ثلاثة مجلدات.
الكتب الصوتية في معرض الشارقة للكتاب 2023
أما "مركز أبو ظبي للغة العربية" فيقدم للقارئ مجموعة من الإصدارات الصوتية التي يوفرها المركز للشراء إلكترونياً، وتتنوع في العديد من الموضوعات الثقافية والاجتماعية والسياسية، ككتاب "مطبخ زرياب" للكاتب المعروف المختص بالتاريخ الاجتماعي والسياسي، فاروق مردم بك الذي ترجم أخيراً من الفرنسية إلى العربية والذي يقدّم دراسات أنثروبولوجية تستجمع دلالات الحياة الغذائية للشعوب ومطابخها وأطباقها، مع تركيز على المنطقة العربية. وكذلك إصدار "مفخرة العالم امرأة" والذي يتتبع سير أكثر من 40 طبيبة حصدت جوائز التميز في المجال الطبي على مستوى العالم العربي.
كتب بطريقة برايل في معرض الشارقة
مركز أبوظبى للغة العربية فى معرض الشارقة للكتاب 2023
وتقدّم دار سوزلر للنشر عدداً من المجلدات الصوتية، من بينها مجموعة "كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان النورسي"، والتي تقدم 224 ساعة بصوت الدكتور مأمون جرار، لتفسير مقاصد القرآن الحكيم، وتعالج القضايا الأساسيّة في حياة الفرد والمجتمع.
وتسهم الإصدارات الصوتية كذلك في تعزيز إمكانية الوصول للمحتوى للعديد من المهتمين بالقراءة ممن يواجهون صعوبة في قراءة النصوص المكتوبة، سواء كانوا بسبب ضعف البصر أو صعوبات في القراءة، أو حتى بسبب الانشغال وعدم وجود الوقت المناسب للقراءة بحيث تمكنهم الكتب السمعية من الاستمتاع أثناء قيادة السيارة أو القيام بالأنشطة اليومية الأخرى.
ويستقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "نتحدث كتبا"، زواره يومياً لغاية 12 نوفمبر الجاري في مركز "إكسبو الشارقة".
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