أمين مجمع اللغة العربية بالشارقة: 500 عالم عربى شاركوا فى المعجم التاريخى

MENAFN - Youm7) قال أمحمد صافى المستغانمى أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، إن المعجم التاريخى للغة العربية ساهم فى إعداده 500 عالم من 27 دولة، و13 مجمعًا عربيا، ومئات من المحررين والخبراء والمقررين، انصبت جهودهم فى الشارقة، حيث تمت المراجعة اللغوية والتدقيق اللغوى والطباعة.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعجم يتكون من 120 مجلدًا وتم حتى الآن إطلاق 67 مجلدا من المعجم التاريخى للغة العربية، من بينهم 31 مجلدا جديداً تم إطلاقهم نهاية الشهر الماضى.

وأشار أمين عام مجمع اللغة العربية إلى أن المجلدات التى صدرت تغطى الحروف من الهمزة إلى الضاد، وجارٍ العمل على باقى الحروف والمتوقع الانتهاء منهم خلال عام أو عامين.

وأضاف أمحمد المستغانمى أن المعجم التاريخى للغة العربية يؤرخ لكل ألفاظ اللغة العربية، وهو معجم موسوعى شامل يعنى بتاريخ الكلمات فى اللغة، وفيما لا تتبع القواميس الأخرى منهجًا معينًا، وضع علماء اتحاد المجامع اللغوية منهجًا محددًا للمعجم هو ترتيب الأفعال والأسماء في الجذر الواحد.

أحمد منصور مع أمحمد صافى المستغانمي

وقال أمحمد المستغانمى إن المعاجم الأخرى لم تهتم متى كتب الفعل، وسياقه، ومن نطق به، وفي أي عصر ورد، وهل استمر في العصور التالية أم لا؟ أما المعجم التاريخي للغة العربية فيتتبع اللفظ في عصور ما قبل الإسلام، والإسلام، والأموي، وعصر الدول، والعصر الحديث، وتتبع تطوره عبر العصور.

وقال أمين عام مجمع اللغة العربية إن مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، يعد واحداً من أهم المشاريع العلمية والمعرفية في خدمة ونشر وتعليم اللغة العربية، ويقوم عليه مجمع اللغة العربية بالشارقة بالتعاون مع دور المجامع اللغوية، مما يدعم جهود ودور هذه المجامع في الحفاظ على اللغة العربية وتوجيهها نحو الأهداف المنشودة في مجال الدراسة والتوثيق والبحث والتعليم، وخدمة اللغة العربية بما يعزز دورها كلغة عالمية أضافت الكثير للحضارات الإنسانية.

وأضاف أمين عام مجمع اللغة العربية أن المعجم التاريخي للغة العربية، يشكّل مادّة لغويّة خصبة يمكن للباحثين الاستفادة منها في استخراج عدّة معاجم مثل "معجم المصطلحات وشواهدها" و"معجم المتلازمات وشواهدها".. وغيرها من المعاجم الفرعية التي تخدم العلماء والمتخصّصين.

وأشار أمحمد المستغانمى إلى أن المجمع نجح في التنسيق بين المجامع اللغوية، وأسس مظلة مشتركة لدعم أعمالها وأنشطتها، بهدف تعزيز اللغة العربية وحمايتها وترسيخ مكانتها بين اللغات العالمية، ..مؤكدا أن المعجم التاريخي للغة العربية يعدّ ضرورة حضارية تاريخية لغوية، والمشروع الثقافى الأضخم الذى يؤرخ لألفاظ لغة الضاد وتحولّات استخدامها عبر أكثر من 17 قرناً.

وأكد أن التحديات كانت كثيرة وأهمها التمويل، مشددا على الدور الرئيسى للشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي كان يحلم منذ وقت مبكر بإصدار المعجم، وقام بتمويله ورعايته ومتابعته حتى صدر.

وأوضح أمين عام مجمع اللغة العربية أن المعجم تميز بسرعة الإنجاز التي لم يُسبق إليها، وتفرّد بمفهوم جديد للمعجم التاريخي، وكان الأصحّ تقسيمًا للعصور اللغوية، في تتبّعه لمصدر الكلمة عبر التاريخ، والأفضل ترتيبًا في مشتقات الجذور، والأصحّ منهجًا في إثبات الأسماء المشتقّة القياسيّة، والأفضل فهمًا للمعجم التاريخي، والأوسع تناولًا للمصطلحات، والأكثر استقصاءً لمداخل الجذور، والأكثر حجمًا وثروة وغنى.