نوبل تتذكر عالم الكيمياء الحيوية هار جوبند خورانا.. فسر الشفرة الوراثية

(MENAFN
- Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالمية
عالم الكيمياء الحيوية هار جوبند خورانا، الحائز على جائزة نوبل، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم، 9 نوفمبر لعام 2011.
وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى: عندما توفى هار جوبند خورانا فى 9 نوفمبر 2011، ذكرت مجلة Nature فى نعيه: "إن قدرة شخص يتمتع بمثل هذه الخلفية المتواضعة على الارتقاء ليصبح رمزًا للبيولوجيا الجزيئية هى شهادة على دافعه الاستثنائى وانضباطه وسعيه نحو التميز".
ولد هار جوبند خورانا فى رايبور، وهى قرية صغيرة فى البنجاب، والتى أصبحت الآن جزءًا من شرق باكستان.
التاريخ الصحيح لميلاده غير معروف؛ الذي يظهر في الوثائق هو 9 يناير 1922. كان والده كاتب ضرائب زراعية في القرية في نظام الحكم الهندي البريطاني. وعلى الرغم من فقره إلا أن والده كان ملتزمًا بتعليم أبنائه، وكانوا عمليًا الأسرة الوحيدة المتعلمة في القرية التي يسكنها حوالي 100 شخص.
وتابعت جائزة نوبل: على الرغم من ضعف المرافق التعليمية، أكمل خورانا دراسته الثانوية وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الكيمياء من جامعة البنجاب في لاهور. في عام 1945، انتقل خورانا إلى جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة، في إطار زمالة حكومة الهند حيث حصل على درجة الدكتوراه في عام 1948.
قضى هار جوبند خورانا سنة ما بعد الدكتوراه (1948-1949) في كلية Eidgenössische Technische Hochschule في زيورخ، قبل أن ينتقل إلى كامبريدج لمدة عامين. أخذه عرض عمل في عام 1952 من الدكتور جوردون إم شروم من كولومبيا البريطانية إلى فانكوفر، حيث عمل خورانا في مجال استرات الفوسفات والأحماض النووية المثيرة للاهتمام بيولوجيًا.
في عام 1960 انتقل خورانا إلى معهد أبحاث الإنزيمات في جامعة ويسكونسن، أصبح مواطنًا متجنسًا في الولايات المتحدة، منذ عام 1970 أصبح خورانا أستاذًا لألفريد ب. سلون في علم الأحياء والكيمياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
تقاسم هار جوبند خورانا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب عام 1968 مع روبرت هولي ومارشال نيرنبرغ "لتفسيرهما للشفرة الوراثية ووظيفتها في تخليق البروتين".
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