نوبل تتذكر عالم الكيمياء الحيوية هار جوبند خورانا.. فسر الشفرة الوراثية

MENAFN - Youm7) تذكرت جائزة نوبل العالميةعالم الكيمياء الحيوية هار جوبند خورانا، الحائز على جائزة نوبل، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم، 9 نوفمبر لعام 2011.

وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى: عندما توفى هار جوبند خورانا فى 9 نوفمبر 2011، ذكرت مجلة Nature فى نعيه: "إن قدرة شخص يتمتع بمثل هذه الخلفية المتواضعة على الارتقاء ليصبح رمزًا للبيولوجيا الجزيئية هى شهادة على دافعه الاستثنائى وانضباطه وسعيه نحو التميز".

ولد هار جوبند خورانا فى رايبور، وهى قرية صغيرة فى البنجاب، والتى أصبحت الآن جزءًا من شرق باكستان.

التاريخ الصحيح لميلاده غير معروف؛ الذي يظهر في الوثائق هو 9 يناير 1922. كان والده كاتب ضرائب زراعية في القرية في نظام الحكم الهندي البريطاني. وعلى الرغم من فقره إلا أن والده كان ملتزمًا بتعليم أبنائه، وكانوا عمليًا الأسرة الوحيدة المتعلمة في القرية التي يسكنها حوالي 100 شخص.

وتابعت جائزة نوبل: على الرغم من ضعف المرافق التعليمية، أكمل خورانا دراسته الثانوية وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الكيمياء من جامعة البنجاب في لاهور. في عام 1945، انتقل خورانا إلى جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة، في إطار زمالة حكومة الهند حيث حصل على درجة الدكتوراه في عام 1948.

قضى هار جوبند خورانا سنة ما بعد الدكتوراه (1948-1949) في كلية Eidgenössische Technische Hochschule في زيورخ، قبل أن ينتقل إلى كامبريدج لمدة عامين. أخذه عرض عمل في عام 1952 من الدكتور جوردون إم شروم من كولومبيا البريطانية إلى فانكوفر، حيث عمل خورانا في مجال استرات الفوسفات والأحماض النووية المثيرة للاهتمام بيولوجيًا.

في عام 1960 انتقل خورانا إلى معهد أبحاث الإنزيمات في جامعة ويسكونسن، أصبح مواطنًا متجنسًا في الولايات المتحدة، منذ عام 1970 أصبح خورانا أستاذًا لألفريد ب. سلون في علم الأحياء والكيمياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

تقاسم هار جوبند خورانا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب عام 1968 مع روبرت هولي ومارشال نيرنبرغ "لتفسيرهما للشفرة الوراثية ووظيفتها في تخليق البروتين".