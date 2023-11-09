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8 مراحل يمر بها القمر من الجانب المضىء للمظلم

11/9/2023 4:42:21 AM
(MENAFN- Youm7) قد تتساءل لماذا يتغير شكل القمر عندما تنظر إليه؟ يمتلك القمر ما يُعرف بالشهر القمري الذي يستمر حوالي 29.5 يومًا، وخلال هذا الوقت يتغير مظهره عند رؤيته من كوكبنا، ولهذا السبب هناك ثماني مراحل مختلفة يمر بها، وتبدأ هذه المراحل بقمر جديد، لا يمكن رؤيته بسهولة في السماء لأن ضوء الشمس يهبط على الجانب القمري المواجه بعيدًا عن الأرض.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه ىعندما يضيء ضوء الشمس فقط جانب القمر الذي يواجهنا، فإن ذلك يخلق البدر، وبين هذه المراحل هناك ستة أطوار أخرى حيث يتغير القمر تدريجياً من هلال رفيع إلى دائرة كاملة، وفيما يلي المراحل الثمانية الكاملة:

مراحل القمر
1. القمر الجديد هذه هي المرحلة غير المرئية للقمر، حيث يواجه الجانب المضيء من القمر الشمس والجانب الليلي يواجه الأرض. 2. الهلال المتزايد تحدث هذه القطعة الفضية من القمر عندما يكون نصف القمر المضيء بعيدًا عن الأرض، مع جزء صغير فقط مرئي لنا من كوكبنا. 3. الربع الأول لقد قطع القمر الآن ربع رحلته الشهرية وترى نصف جانبه المضيء. 4. الأحدب المتزايد عندما يصبح معظم الجانب النهاري للقمر مرئيًا، ويبدو القمر أكثر إشراقًا في السماء. 5. اكتمال القمر وهذا أقرب ما يكون من رؤية إضاءة الشمس لجانب القمر بأكمله. 6. الأحدب المتناقص عندما يبدأ القمر رحلته عائداً نحو الشمس، يعكس الجانب الآخر من القمر ضوء القمر. 7. الربع الأخير يبدو القمر وكأنه نصف مضاء من منظور الأرض، لكنك في الواقع ترى نصف هذا النصف القمر المضاء بالشمس. 8. الهلال المتضائل لقد عاد القمر تقريباً إلى النقطة التي في مداره حيث يواجه نهاره الشمس مباشرة، وكل ما نراه من منظورنا هو منحنى رفيع.








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