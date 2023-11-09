8 مراحل يمر بها القمر من الجانب المضىء للمظلم

(MENAFN
- Youm7) قد تتساءل لماذا يتغير شكل القمر عندما تنظر إليه؟ يمتلك القمر ما يُعرف بالشهر القمري الذي يستمر حوالي 29.5 يومًا، وخلال هذا الوقت يتغير مظهره عند رؤيته من كوكبنا، ولهذا السبب هناك ثماني مراحل مختلفة يمر بها، وتبدأ هذه المراحل بقمر جديد، لا يمكن رؤيته بسهولة في السماء لأن ضوء الشمس يهبط على الجانب القمري المواجه بعيدًا عن الأرض.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه ىعندما يضيء ضوء الشمس فقط جانب القمر الذي يواجهنا، فإن ذلك يخلق البدر، وبين هذه المراحل هناك ستة أطوار أخرى حيث يتغير القمر تدريجياً من هلال رفيع إلى دائرة كاملة، وفيما يلي المراحل الثمانية الكاملة:
مراحل القمر
1. القمر الجديد
هذه هي المرحلة غير المرئية للقمر، حيث يواجه الجانب المضيء من القمر الشمس والجانب الليلي يواجه الأرض. 2. الهلال المتزايد
تحدث هذه القطعة الفضية من القمر عندما يكون نصف القمر المضيء بعيدًا عن الأرض، مع جزء صغير فقط مرئي لنا من كوكبنا. 3. الربع الأول
لقد قطع القمر الآن ربع رحلته الشهرية وترى نصف جانبه المضيء. 4. الأحدب المتزايد
عندما يصبح معظم الجانب النهاري للقمر مرئيًا، ويبدو القمر أكثر إشراقًا في السماء. 5. اكتمال القمر
وهذا أقرب ما يكون من رؤية إضاءة الشمس لجانب القمر بأكمله. 6. الأحدب المتناقص
عندما يبدأ القمر رحلته عائداً نحو الشمس، يعكس الجانب الآخر من القمر ضوء القمر. 7. الربع الأخير
يبدو القمر وكأنه نصف مضاء من منظور الأرض، لكنك في الواقع ترى نصف هذا النصف القمر المضاء بالشمس. 8. الهلال المتضائل
لقد عاد القمر تقريباً إلى النقطة التي في مداره حيث يواجه نهاره الشمس مباشرة، وكل ما نراه من منظورنا هو منحنى رفيع.
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