لو هتشترى أونلاين .. 8 نصائح للحفاظ على أمانك الرقمى

MENAFN - Youm7) اقترب موسم العطلات، ويستخدم المحتالون هذا الوقت على نطاق واسع لخداع المتسوقين عبر الإنترنت، حيث كشف استطلاع عالمي جديد للمستهلكين أجرته شركة Norton للأمن السيبراني أن ضحايا عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت خسروا 1500 دولار في المتوسط خلال موسم العطلات.ويستكشف تقرير Holiday Cyber Safety Insights من Norton تجارب المستهلكين ومواقفهم المتعلقة بالسلامة الرقمية خلال موسم العطلات، ووفقا للتقرير، فإن نصف المستهلكين الذين تم استهدافهم بعمليات الاحتيال أثناء العطلات وقعوا ضحية لها.ومع تخطيط ما يقرب من 98% من المستهلكين للقيام ببعض عمليات التسوق عبر الإنترنت على الأقل، يقول أكثر من النصف (56%) إنهم ما زالوا قلقين بشأن الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو عمليات الاحتيال في التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي أو تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية.كيف يستهدف المحتالون الضحايا أثناء العطلات

واستهدف مجرمو الإنترنت الضحايا في المقام الأول خلال موسم العطلات من خلال التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي (41%)، ومواقع الطرف الثالث (35%)، ورسائل البريد الإلكتروني (32%)، والمكالمات الهاتفية (28%)، والرسائل النصية (26%).

وشملت عمليات الاحتيال السائدة أثناء العطلات عمليات احتيال التسوق عبر الإنترنت (40%) وعمليات الاحتيال التصيدية (37%)، حيث أشار المشاركون أيضًا إلى وجود حالات عالية من عمليات الاحتيال الخاصة بالتسليم البريدي (31%) وعمليات الاحتيال الخاصة ببطاقات الهدايا (30%).ومقارنة بالعام الماضي، يتخذ المزيد من المتسوقين إجراءات لحماية أنفسهم حيث انخفضت ثقة المستهلك في القدرة على التسوق بأمان عبر الإنترنت من 89% إلى 72%. هذا العام، وافق 67% على عدم إجراء عمليات شراء باستخدام شبكات Wi-Fi عامة أو غير آمنة.ومن المثير للدهشة أنه في حين أن تجارة التجزئة التقليدية كانت تكافح ضد الراحة التي يوفرها التسوق عبر الإنترنت، فإن 60% من المتسوقين يقولون إنهم سيجرون بعض تسوقهم على الأقل في متجر بيع بالتجزئة بدلاً من الإنترنت.نصائح السلامة المقدمة من خبراء الأمن

أوصى خبراء Norton المتسوقين باتخاذ الخطوات والاحتياطات التالية لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية في موسم العطلات هذا:

- لا تشتري أبدًا من تجار التجزئة غير المعترف بهم. تحقق من تفاصيل المتاجر غير المألوفة وتقييمات ومراجعات البائعين وكن حذرًا عندما ترى عددًا كبيرًا جدًا من التقييمات من فئة الخمس نجوم، خاصة في فترة قصيرة، لأن هذا قد يشير إلى تقييمات زائفة. - تحقق من جميع مواقع الويب التي تبدأ بـ https للمساعدة في التأكد من أنها آمنة، وخاصة صفحات الدفع. - تجنب إغراء الصفقات والعروض التي تبدو رائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل الهدايا الضرورية بأسعار منخفضة للغاية، تذكر أنه إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك. - استخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) للمساعدة في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت والحفاظ على أمان المعلومات الشخصية والمالية عند التسوق أو استخدام التطبيقات على شبكة Wi-Fi عامة. - قم بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لمواقع التسوق وحسابات البريد الإلكتروني والتطبيقات المالية، تتبع كلمات المرور باستخدام مدير كلمات المرور. - قم بتثبيت برنامج حماية الجهاز للمساعدة في حمايتك وتنبيهك بشأن عمليات الاحتيال المحتملة.