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إطلاق العرض الأول للعبة Grand Theft Auto VI فى ديسمبر

11/9/2023 4:42:21 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت لعبة Rockstar Games رسميًا أن الفصل التالي من سلسلة Grand Theft Auto سيحصل على مقطع دعائي الشهر المقبل.



ومن المرجح أن يطلق على اللعبة الجديدة اسم GTA VI، ومن المتوقع أن تتميز اللعبة الجديدة بأول بطلة في السلسلة، متأثرة ببوني وكلايد ، ويقال أيضًا أن GTA VI ستدور أحداثها في نسخة خيالية من ميامي، وفقا لتقرير theverge.



وبعد تقارير عن الكشف عن لعبة GTA VI هذا الأسبوع، توجهت شركة Rockstar Games إلى موقع X (تويتر سابقًا) اليوم لتعلن رسميًا أن العرض الترويجي للعبة Grand Theft Auto القادمة سيأتى فى أوائل ديسمبر.



لقد مر وقت طويل لمحبي GTA وتم إطلاق Grand Theft Auto V قبل عقد من الزمن في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، تم نقلها إلى أجيال متتالية من الأجهزة بما في ذلك PS5 وXbox Series X / S
بينما كان وضعها عبر الإنترنت بمثابة إضافة مربحة للمطور.



ومن المعروف منذ بعض الوقت أن هناك لعبة Grand Theft Auto جديدة قيد الإعداد ، وأكدت Rockstar لأول مرة أنها تعمل على لعبة Grand Theft Auto التالية في فبراير 2022.



وفي العام الماضي، تسربت أيضًا كمية هائلة من اللقطات من اللعبة، وهو ما أكدته Rockstar في النهاية، كان عضو مراهق في مجموعة Lapsus$ للقرصنة هو الذي يقف وراء لقطات GTA VI المسربة، حسبما وجدت هيئة محلفين في لندن مؤخرًا.



ويبلغ عمر لعبة Grand Theft Auto V 10 سنوات وقد باعت أكثر من 185 مليون نسخة بعد إطلاقها لأول مرة على PlayStation 3 وXbox 360 في عام 2013.












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