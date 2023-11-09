Thursday, 09 November 2023 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احفظ حسابك اليوم.. حذف حسابات جيميل غير النشطة خلال 3 أسابيع

11/9/2023 4:42:21 AM
(MENAFN- Youm7) حذرت جوجل المستخدمين من أن حساباتهم على جيميل تواجه الحذف الشهر المقبل كجزء من عملية مسح ضخمة، وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أعلنت لأول مرة عن خطتها التطهيرية في مايو.



وقد تم تصميمه للتخلص من الحسابات غير النشطة التي لم يتم تسجيل الدخول إليها لسنوات ، لذا إذا كنت تستخدمه بانتظام فأنت بخير، وفقا لتقرير thesun .



لكن الحسابات التي لم يتم استخدامها أو تسجيل الدخول إليها لمدة عامين على الأقل قد يتم حذفها.



وهذا يعني فقدان Gmail وأي خدمات Google أخرى مرتبطة به.



لذلك ستختفي البيانات المخزنة على المستندات وDrive وMeet والتقويم والصور إلى الأبد.



تم تحديد الموعد النهائي في 1 ديسمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أسابيع من الآن.



وتقول جوجل إنها تتبع نهجًا تدريجيًا، حتى لا تختفي جميع الحسابات القديمة مرة واحدة.



وتقول الشركة إنه من خلال حذف الحسابات القديمة، يمكن إنقاذها من التعرض للاختراق من قبل المحتالين الإلكترونيين الذين يقتحمون لسرقة الهوية والبريد العشوائي.



إنه يرسل للمستخدمين تحذيرات إعلامية متعددة قبل المضي قدمًا في حذفها حتى يكون لدى الأشخاص فرصة لحفظها إذا رغبوا في ذلك.



كيفية حفظ حسابي في جوجل من الحذف



تقول Google إن أبسط طريقة للحفاظ على حساب Google نشطًا هي تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين.



وتوضح الشركة: "إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google أو أي من خدماتنا مؤخرًا، فسيعتبر حسابك نشطًا ولن يتم حذفه".



وتتضمن بعض الطرق للحفاظ على حسابك نشطًا ما يلي:



. قراءة أو إرسال بريد إلكتروني باستخدام جوجل درايف.



. مشاهدة فيديو يوتيوب.



. تنزيل تطبيق متجر جوجل بلاي باستخدام بحث جوجل.



. استخدام تسجيل الدخول باستخدام Google لتطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.



إذا كان لديك اشتراك نشط مثل Google One، فسيظل حسابك أيضًا في مأمن من الحذف.



وسيتم حماية أي حساب Google تم تحميله مقاطع فيديو على YouTube من الإزالة.












MENAFN09112023000132011024ID1107399332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث