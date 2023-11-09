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ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية

11/9/2023 4:42:21 AM
(MENAFN- Youm7) حققت عملة البيتكوين اليوم الخميس 9 نوفمبر ربحًا بنسبة 2.84%، حيث وصلت قيمة البيتكوين إلى 36,318 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعله أعلى سعر تمكنت الأصول من تسجيله هذا العام حتى الآن، وفقاً لموقع gadgets360.

ارتفعت أيضاً قيمة الأثير بنسبة 1.83 %، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ قيمة الأثير حاليًا 1,916 دولارًا.

ظهرت Cardano وDogecoin وChainlink وPolygon بين العملات الرقمية المربحة جنبًا إلى جنب مع البيتكوين و الأثير.

كما حققت مكاسب ملحوظة أيضًا Binance Coin وPolkadot وLitecoin وShiba Inu وAvalanche وStellar وCosmos من بين العملات المشفرة الأخرى.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.97 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا، يصل تقييم قطاع العملات المشفرة إلى 1.37 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap اليوم.







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