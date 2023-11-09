ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Youm7) حققت عملة البيتكوين اليوم الخميس 9 نوفمبر ربحًا بنسبة 2.84%، حيث وصلت قيمة البيتكوين إلى 36,318 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعله أعلى سعر تمكنت الأصول من تسجيله هذا العام حتى الآن، وفقاً لموقع gadgets360.
ارتفعت أيضاً قيمة الأثير بنسبة 1.83 %، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ قيمة الأثير حاليًا 1,916 دولارًا.
ظهرت Cardano وDogecoin وChainlink وPolygon بين العملات الرقمية المربحة جنبًا إلى جنب مع البيتكوين و الأثير.
كما حققت مكاسب ملحوظة أيضًا Binance Coin وPolkadot وLitecoin وShiba Inu وAvalanche وStellar وCosmos من بين العملات المشفرة الأخرى.
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.97 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا، يصل تقييم قطاع العملات المشفرة إلى 1.37 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap اليوم.
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