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((درة البحرين)) تشارك في ((سيتي سكيب))

11/9/2023 4:42:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تشارك‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬ المشروع‭ ‬العقاري‭ ‬الرائد ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركة‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬امتداداً‭ ‬لمشاركات‭ ‬الدرة‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الإقليمية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

صرح‭ ‬بذلك‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدرة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬الأكبر‭ ‬والأهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬كبار‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بمشاريعهم‭ ‬المتميزة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬عامل‭ ‬جذب‭ ‬لمختلف‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬والذي‭ ‬ينظم‭ ‬بدعم‭ ‬ومباركة‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭.‬

وأضاف‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬ستطرح‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المرتقب‭ ‬مشروعها‭ ‬الجديد‭ (‬جوهرة‭ ‬المرجان‭) ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬جزيرة‭ (‬المرجان‭ ‬5‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬ستحتوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فيلا‭ ‬فريدة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭.‬

وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬وعادات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية‭. ‬وتنقسم‭ ‬فلل‭ ‬مشروع‭ (‬جوهرة‭ ‬المرجان‭) ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬بمواصفات‭ ‬مختلفة؛‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬امتيازات‭ ‬جديدة‭ ‬مصممة‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭.‬

وقد‭ ‬روعيت‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسرة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بتوفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬والاسترخاء‭ ‬المتكامل،‭ ‬وجو‭ ‬المتعة‭ ‬العائلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لمسة‭ ‬معمارية‭ ‬حديثة‭ ‬بتصميم‭ ‬جديد‭ ‬متقن،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتوي‭ ‬كل‭ ‬جزيرة‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭ ‬الذي‭ ‬يتوقعه‭ ‬ملاك‭ ‬الفلل‭ ‬السكنية،‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬متنوعة،‭ ‬ونوادٍ‭ ‬صحية،‭ ‬ومساجد،‭ ‬ومرافق‭ ‬الشاطئ‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬مشروع‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البحرين،‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬لتطوير‭ ‬7‭ ‬جزر‭ ‬بما‭ ‬مجموعه‭ ‬1042‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬أحجام‭ ‬مختلفة‭ ‬للأراضي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬و1500‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬بتسليم‭ ‬الفلل‭ ‬للملاك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لتطوير‭ ‬جزيرتين‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬مشروع‭ ‬الفيروز‭ ‬800،‭ ‬حيث‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬168‭ ‬فيلا‭ ‬بحجم‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬الفلل‭ ‬للملاك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

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