((درة البحرين)) تشارك في ((سيتي سكيب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تشارك درة البحرين – المشروع العقاري الرائد – في معرض سيتي سكيب البحرين 2024 المنعقد في نسخته الثانية في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023 بمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث تأتي هذه المشاركة بعد مشاركة درة البحرين المتميزة في النسخة الأولى من سيتي سكيب البحرين في العام الماضي التي جاءت امتداداً لمشاركات الدرة في معارض سيتي سكيب الإقليمية منذ عام 2006.
صرح بذلك ياسر الحمادي الرئيس التنفيذي لدرة البحرين، حيث أشار إلى أن درة البحرين حريصة على المشاركة الفاعلة في معرض سيتي سكيب البحرين الذي يعتبر الحدث العقاري الأكبر والأهم في مملكة البحرين، حيث يجمع كبار المطورين العقاريين في المملكة بمشاريعهم المتميزة تحت سقف واحد، الذي يشكل عامل جذب لمختلف المستثمرين في قطاع العقار والتطوير العقاري، والذي ينظم بدعم ومباركة من مؤسسة التنظيم العقاري.
وأضاف الحمادي أن درة البحرين ستطرح في المعرض المرتقب مشروعها الجديد (جوهرة المرجان) الذي يمثل المرحلة الرابعة من المشروع وذلك لتطوير جزيرة (المرجان 5)، التي ستحتوي على أكثر من 200 فيلا فريدة مطلة على البحر.
وتتميز هذه الفلل بتصميم عصري يتلاءم مع ثقافة وعادات الأسرة الخليجية. وتنقسم فلل مشروع (جوهرة المرجان) إلى عدة أنواع بمواصفات مختلفة؛ حيث تحتوي كل فيلا على 4 إلى 6 غرف نوم مع المرافق الأساسية، إضافةً إلى امتيازات جديدة مصممة وفق أحدث المعايير.
وقد روعيت في المشروع احتياجات الأسرة الخليجية، بتوفير وسائل الراحة والاسترخاء المتكامل، وجو المتعة العائلية، من خلال لمسة معمارية حديثة بتصميم جديد متقن، حيث ستحتوي كل جزيرة على المرافق الأساسية التي تكمل أسلوب الحياة العصري الذي يتوقعه ملاك الفلل السكنية، من ملاعب متنوعة، ونوادٍ صحية، ومساجد، ومرافق الشاطئ والحياة البحرية، وغيرها من المرافق الحيوية.
الجدير بالذكر أن درة البحرين مشروع متميز في جنوب البحرين، تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية منه في عام 2005، لتطوير 7 جزر بما مجموعه 1042 فيلا من أحجام مختلفة للأراضي تتراوح بين 500 و1500 متر مربع، حيث تم البدء بتسليم الفلل للملاك في عام 2009، ثم تم إطلاق المرحلة الثالثة في عام 2014 لتطوير جزيرتين تحت مسمى مشروع الفيروز 800، حيث اشتمل على ما مجموعه 168 فيلا بحجم 800 متر مربع، وتم البدء في تسليم الفلل للملاك في عام 2016.
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