((طيران الخليج)) تحصد جائزة ((الشريك في الصناعة)) من الاتحاد الدولي لخدمات الشحن المتخصصة في نقل الحيوانات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصدت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، مؤخراً جائزة الشريك في الصناعة المقدمة من الاتحاد الدولي لخدمات الشحن المتخصصة في مجال نقل الحيوانات والحيوانات الأليفة ( IPATA ) ، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها طيران الخليج لتطوير خدمات نقل الحيوانات والحيوانات الأليفة والالتزام التام بمعايير ومتطلبات النقل الخاصة باتحا د IPATA ، التي تراعي الحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات خلال عمليات الترانزيت.
تكرم جائزة «الشريك في الصناعة» من IPATA الأفراد والمؤسسات، الذين يسهمون بشكل أو بآخر بتحقيق أهداف IPATA الاستراتيجية في توفير النقل الآمن والمستدام للحيوانات الأليفة سواء من خلال توفير الاستشارات المتخصصة، المنتجات، الأعمال أو الخدمات ذات العلاقة. ويتم إعلان الأعضاء الفائزين بالجوائز في مؤتمر IPATA الدولي الذي يقام سنوياً بحضور الأعضاء.
عبر شبكتها الواسعة للوجهات المباشرة، بجانب الوجهات غير المباشرة، تنقل طيران الخليج سنوياً ما يقرب من 9 ملايين كجم. وقد شهدت الناقلة مؤخراً بين عامي 2022 و2023 قفزة ملحوظة في حجم عمليات نقل الحيوانات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت نقل 340 , 430 حيواناً عبر مرافق الشحن بمطار البحرين الدولي، وكانت النسبة الأعلى منها لنقل الطيور تليها القطط والكلاب.
في تعليق له بهذه المناسبة، أعرب القبطان وليد عبدالحميد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج عن سعادته بحصول الناقلة الوطنية لمملكة البحرين على جائزة «الشريك في الصناعة» من IPATA ، والتي تعدّ بمثابة شهادة على جودة خدمات الشحن التي تقدمها طيران الخليج بشكل عام، وخدمات شحن ونقل الحيوانات والحيوانات الأليفة بشكل خاص، مشيداً بتعاون وزراة شؤون البلديات والزراعة وعدد من الجهات الرسمية الأخرى في مملكة البحرين للارتقاء بمستوى هذه الخدمة وضمان مراعاة التقيد التام باشتراطات ومعايير السلامة الدولية المعتمدة في هذا الشأن، مؤكداً المضي قدماً في مواصلة الجهود مع كافة إدارات طيران الخليج في العمل على تقديم خدمات تسهم في النهوض بقطاع النقل الجوي في البحرين وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في توفير خدمات النقل المختلفة بمعايير عالمية.
من جانبها أعربت إنجي ميشيلز، المدير الإقليمي لـ IPATA في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومالكة شركة Jetpet Global لنقل الحيوانات الأليفة ومقرها البحرين، عن سعادتها البالغة بحصول طيران الخليج على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس متانة الشراكة مع فريق عمل الشحن الجوي في طيران الخليج وتعزز آفاق التعاون المشترك معهم في المستقبل.
يشار إلى أن ( IPATA ) هو اتحاد عالمي غير ربحي مخصص لرعاية والحفاظ على سلامة الحيوانات والحيوانات الأليفة أثناء النقل، يتخذ دور تمثيل مصالح الشاحنين المحترفين للحيوانات الأليفة والأعضاء المرتبطين بها. وفي عام 2021، انضمت شركة طيران الخليج رسمياً لعضوية الاتحاد الدولي لنقل الحيوانات والحيوانات الأليفة ( IPATA ).
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