Thursday, 09 November 2023 02:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((طيران الخليج)) تحصد جائزة ((الشريك في الصناعة)) من الاتحاد الدولي لخدمات الشحن المتخصصة في نقل الحيوانات

11/9/2023 4:42:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصدت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخراً‭ ‬جائزة‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لخدمات‭ ‬الشحن‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ (‬ IPATA ‭) ‬،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تتويجاً‭ ‬للجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بمعايير‭ ‬ومتطلبات‭ ‬النقل‭ ‬الخاصة‭ ‬باتحا‭ ‬د IPATA ،‭ ‬التي‭ ‬تراعي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الحيوانات‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الترانزيت‭.‬

تكرم‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الصناعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ IPATA ‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬الذين‭ ‬يسهمون‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ IPATA ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬النقل‭ ‬الآمن‭ ‬والمستدام‭ ‬للحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الاستشارات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬المنتجات،‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬ويتم‭ ‬إعلان‭ ‬الأعضاء‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ IPATA ‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬سنوياً‭ ‬بحضور‭ ‬الأعضاء‭.‬

عبر‭ ‬شبكتها‭ ‬الواسعة‭ ‬للوجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬بجانب‭ ‬الوجهات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة،‭ ‬تنقل‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬سنوياً‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬كجم‭. ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الناقلة‭ ‬مؤخراً‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭ ‬قفزة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬نقل‭ ‬340 , 430‭ ‬حيواناً‭ ‬عبر‭ ‬مرافق‭ ‬الشحن‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وكانت‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬منها‭ ‬لنقل‭ ‬الطيور‭ ‬تليها‭ ‬القطط‭ ‬والكلاب‭.‬

في‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحصول‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الصناعة‮»‬‭ ‬من IPATA ‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬الشحن‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وخدمات‭ ‬شحن‭ ‬ونقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتعاون‭ ‬وزراة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬وضمان‭ ‬مراعاة‭ ‬التقيد‭ ‬التام‭ ‬باشتراطات‭ ‬ومعايير‭ ‬السلامة‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬إدارات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬المختلفة‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬إنجي‭ ‬ميشيلز،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لـ‭ ‬ IPATA في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬ومالكة‭ ‬شركة‭ ‬ Jetpet ‭ ‬ Global ‭ ‬لنقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬ومقرها‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬البالغة‭ ‬بحصول‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬متانة‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وتعزز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ (‬ IPATA ‭) ‬هو‭ ‬اتحاد‭ ‬عالمي‭ ‬غير‭ ‬ربحي‭ ‬مخصص‭ ‬لرعاية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬أثناء‭ ‬النقل،‭ ‬يتخذ‭ ‬دور‭ ‬تمثيل‭ ‬مصالح‭ ‬الشاحنين‭ ‬المحترفين‭ ‬للحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬والأعضاء‭ ‬المرتبطين‭ ‬بها‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬انضمت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رسمياً‭ ‬لعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ (‬ IPATA ‭).‬

MENAFN09112023000055011008ID1107399329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث