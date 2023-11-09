((طيران الخليج)) تحصد جائزة ((الشريك في الصناعة)) من الاتحاد الدولي لخدمات الشحن المتخصصة في نقل الحيوانات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصدت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخراً‭ ‬جائزة‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لخدمات‭ ‬الشحن‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ (‬ IPATA ‭) ‬،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تتويجاً‭ ‬للجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بمعايير‭ ‬ومتطلبات‭ ‬النقل‭ ‬الخاصة‭ ‬باتحا‭ ‬د IPATA ،‭ ‬التي‭ ‬تراعي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الحيوانات‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الترانزيت‭.‬

تكرم‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الصناعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬ IPATA ‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬الذين‭ ‬يسهمون‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ IPATA ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬النقل‭ ‬الآمن‭ ‬والمستدام‭ ‬للحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الاستشارات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬المنتجات،‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬ويتم‭ ‬إعلان‭ ‬الأعضاء‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ IPATA ‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬سنوياً‭ ‬بحضور‭ ‬الأعضاء‭.‬

عبر‭ ‬شبكتها‭ ‬الواسعة‭ ‬للوجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬بجانب‭ ‬الوجهات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة،‭ ‬تنقل‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬سنوياً‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬كجم‭. ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الناقلة‭ ‬مؤخراً‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭ ‬قفزة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬نقل‭ ‬340 , 430‭ ‬حيواناً‭ ‬عبر‭ ‬مرافق‭ ‬الشحن‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وكانت‭ ‬النسبة‭ ‬الأعلى‭ ‬منها‭ ‬لنقل‭ ‬الطيور‭ ‬تليها‭ ‬القطط‭ ‬والكلاب‭.‬

في‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحصول‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الصناعة‮»‬‭ ‬من IPATA ‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬الشحن‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وخدمات‭ ‬شحن‭ ‬ونقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتعاون‭ ‬وزراة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬وضمان‭ ‬مراعاة‭ ‬التقيد‭ ‬التام‭ ‬باشتراطات‭ ‬ومعايير‭ ‬السلامة‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬إدارات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬المختلفة‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬إنجي‭ ‬ميشيلز،‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لـ‭ ‬ IPATA في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬ومالكة‭ ‬شركة‭ ‬ Jetpet ‭ ‬ Global ‭ ‬لنقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬ومقرها‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬البالغة‭ ‬بحصول‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬متانة‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وتعزز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ (‬ IPATA ‭) ‬هو‭ ‬اتحاد‭ ‬عالمي‭ ‬غير‭ ‬ربحي‭ ‬مخصص‭ ‬لرعاية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬أثناء‭ ‬النقل،‭ ‬يتخذ‭ ‬دور‭ ‬تمثيل‭ ‬مصالح‭ ‬الشاحنين‭ ‬المحترفين‭ ‬للحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬والأعضاء‭ ‬المرتبطين‭ ‬بها‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬انضمت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رسمياً‭ ‬لعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لنقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة‭ (‬ IPATA ‭).‬