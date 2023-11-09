((نسيج)) تشارك في معرض ومؤتمر ((سيتي سكيب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
للعام الثاني على التوالي، تشارك شركة نسيج في معرض سيتي سكيب البحرين 2023، الذي تستضيفه مملكة البحرين للمرة الثانية في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير خلال الفترة 14-16 نوفمبر الجاري.
كما سيشارك أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، كمتحدث ضمن نخبة من المتحدثين الرئيسيين من خبراء العقار على مستوى المملكة والمنطقة في مؤتمر سيتي سكيب البحرين المصاحب للمعرض الذي يحمل عنوان «الاستدامة والتحول الرقمي»، حيث سيسلط الضوء على دور القطاع العقاري في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومدى مساهمة التطوير العقاري في تسريع خطى التنمية المستدامة وتعزيز دوره في تطوير وازدهار القطاع غير النفطي ليكون له أثر كبير في تسريع عجلة النمو الاقتصادي على مستوى المملكة.
وسيركز العريض خلال الجلسة على عدة محاور تتعلق ببناء المجتمعات المستدامة والتوجهات الحديثة مع مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات وتسخير التكنولوجيا المتطورة في المنازل بما يخدم تسريع خطى التحول الرقمي والاستدامة وفقا لأهداف وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وسيشارك العريض كذلك مرئياته مع الحضور فيما يتعلق بتحديد أفضل الآليات المناسبة لمضاعفة مساهمة القطاع العقاري في التنمية المستدامة من خلال تطبيق أعلى المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
أما بالنسبة الى مشاركة شركة نسيج في هذا المعرض العالمي فسيتيح جناح الشركة فرصة للزوار من عملاء ومشترين ومستثمرين محتملين فرصة الاطلاع على آخر مستجدات محفظة استثمارات شركة نسيج ومشاريعها العقارية النوعية، أحدثها مشروع نسايم عراد الكائن في خليج عراد بمحافظة المحرق، الذي يتكون من 136 قسيمة سكنية، بالإضافة الى 98 فيلا سكنية. وستتاح لزوار جناح شركة نسيج فرصة الاطلاع كذلك على مفهوم «المنازل الذكية» في مجال السكن الميسر، لتكون الشركة رائدة التحول الرقمي في قطاع العقار في البحرين ضمن التزامها بتقديم مميزات عقارية مميزة في السوق المحلية، مع تبني أحدث التقنيات لتعظيم معايير الكفاءة والمرونة والاهتمام بأدق التفاصيل مع ترشيد التكاليف وتطوير معايير البناء للسماح لملاك المنازل بعمل تحسينات لمنازلهم وجعلها فعالة من حيث الكلفة، والكفاءة ومرونة الاستخدام.
وبهذه المناسبة، صرّح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج: «سعداء بمشاركتنا للسنة الثانية على التوالي في معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين، وذلك استنادا على رؤية واستراتيجية الشركة الطموحة في المساهمة بفاعلية في تطوير القطاع العقاري بالسوق المحلية، حيث يشكل المعرض منصة مثالية لطرح كل ما هو نوعي وعصري في عالم التطوير العقاري، وبخاصة في مجال بناء المجتمعات الحضرية المستدامة. وستتركز المرحلة القادمة من نشاطنا على عرض الفلل السكنية الذكية للسكن الميسر في نسايم عراد لتكون الأولى من نوعها على مستوى المملكة بمميزات خاصة وخصائص استدامة فريدة تجهز الفلل للمستقبل وستفيد المشترين سنوات طويلة».
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