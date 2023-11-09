((نسيج)) تشارك في معرض ومؤتمر ((سيتي سكيب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تشارك‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

كما‭ ‬سيشارك‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج،‭ ‬كمتحدث‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬المصاحب‭ ‬للمعرض‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الاستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬ومدى‭ ‬مساهمة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬خطى‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وازدهار‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬ليكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬

وسيركز‭ ‬العريض‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬تتعلق‭ ‬ببناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬المستدامة‭ ‬والتوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬وتسخير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تسريع‭ ‬خطى‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاستدامة‭ ‬وفقا‭ ‬لأهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬وسيشارك‭ ‬العريض‭ ‬كذلك‭ ‬مرئياته‭ ‬مع‭ ‬الحضور‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحديد‭ ‬أفضل‭ ‬الآليات‭ ‬المناسبة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬العالمي‭ ‬فسيتيح‭ ‬جناح‭ ‬الشركة‭ ‬فرصة‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬ومشترين‭ ‬ومستثمرين‭ ‬محتملين‭ ‬فرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬محفظة‭ ‬استثمارات‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬ومشاريعها‭ ‬العقارية‭ ‬النوعية،‭ ‬أحدثها‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬136‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬98‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭. ‬وستتاح‭ ‬لزوار‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬فرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬المنازل‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السكن‭ ‬الميسر،‭ ‬لتكون‭ ‬الشركة‭ ‬رائدة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬التزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬مميزات‭ ‬عقارية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية،‭ ‬مع‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لتعظيم‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمرونة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬مع‭ ‬ترشيد‭ ‬التكاليف‭ ‬وتطوير‭ ‬معايير‭ ‬البناء‭ ‬للسماح‭ ‬لملاك‭ ‬المنازل‭ ‬بعمل‭ ‬تحسينات‭ ‬لمنازلهم‭ ‬وجعلها‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة،‭ ‬والكفاءة‭ ‬ومرونة‭ ‬الاستخدام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬استنادا‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بالسوق‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬يشكل‭ ‬المعرض‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لطرح‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬نوعي‭ ‬وعصري‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬الحضرية‭ ‬المستدامة‭. ‬وستتركز‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬نشاطنا‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الفلل‭ ‬السكنية‭ ‬الذكية‭ ‬للسكن‭ ‬الميسر‭ ‬في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬لتكون‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬بمميزات‭ ‬خاصة‭ ‬وخصائص‭ ‬استدامة‭ ‬فريدة‭ ‬تجهز‭ ‬الفلل‭ ‬للمستقبل‭ ‬وستفيد‭ ‬المشترين‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬