زين البحرين تحقق زيادة في صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 1.8% ليصل إلى 1.61 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت زين البحرين، الشركة المبتكرة في مجال الاتصالات بالمملكة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023.
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2023 سجلت الشركة أرباحها الصافية والتي بلغت 1.61 مليون دينار بحريني، ما يمثل زيادة بنسبة 1.8 % على أساس سنوي مقارنة بـ 1.58 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2022. وظلت ربحية السهم الواحد ثابتة عند 4 فلوس. كما ظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) ثابتة عند 5.72 ملايين دينار بحريني. انخفضت إيرادات الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 1.3 % لتصل إلى 16.74 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 16.97 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2022.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 سجلت زين البحرين صافي ربح قدره 4.36 ملايين دينار بحريني، ما يمثل انخفاضا بنسبة 1.7 % على أساس سنوي من 4.43 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2022. ظلت ربحية السهم الواحد ثابتة عند 12 فلسا للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وظلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب الاستهلاكات ( EBITDA ) لفترة التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مستقرة نسبياً.
وبلغت الإيرادات 53.87 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 6.6 % على أساس سنوي مقارنة بـ 50.55 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2022. وعلى مستوى الميزانية العمومية، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في زين البحرين كما في 30 سبتمبر2023، 84.23 مليون دينار بحريني مقارنة مع 83.17 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.3 % . وبلغت قيمة أصول الشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2023، 134.02 مليون دينار بحريني، مسجلة انخفاضاً بنسبة 4 % من 139.63 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022. وتعليقًا على النتائج، قال الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة زين البحرين: «إن أداء زين البحرين خلال النصف الأول من العام يعكس جهود والتزام الشركة المستمرة على الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لتمكين مستقبل رقمي أفضل ودفع الابتكار في المملكة. في هذا الربع من العام لقد نجحت زين البحرين في إغلاق شبكة 3 G في جميع أنحاء المملكة، وذلك لتحسين وصول شبكة 4 G و5 G المتنامية للحصول على خدمات أكثر تقدماً وسرعة أفضل ولتعزيز تجربة الاتصال الشاملة للعملاء مما يجعل زين البحرين المشغل الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتخذ هذه الخطوة الإستراتيجية». وواصل رئيس مجلس إدارة زين البحرين: «تفتخر زين البحرين بكونها في قائمة أعلى 10 شركات في نسبة توظيف البحرينيين للربع الثاني من عام 2023 ومحافظتها على نسبة البحرنة والتي تبلغ 93 % . تلعب استراتيجية زين البحرين دوراً أساسياً في نهوض ونجاح الشركة حول التحول الرقمي. إن جهود الشركة خلال النصف الأول من هذا العام سيساهم على توفير الإمكانيات الكاملة للعالم الرقمي لعملائنا في جميع القطاعات. ستواصل زين البحرين في تنمية خدماتها الأساسية والرقمية من خلال تقديم عروض وخدمات قيمة للعملاء لتلبي نمط حياتهم الرقمية».
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