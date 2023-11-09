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زين البحرين تحقق زيادة في صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 1.8% ليصل إلى 1.61 مليون دينار

11/9/2023 4:42:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالمملكة،‭ ‬عن‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬أرباحها‭ ‬الصافية‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬61‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬8 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬1‭.‬58‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وظلت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬ثابتة‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬فلوس‭. ‬كما‭ ‬ظلت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬والإهلاك‭ ‬والاستهلاك‭ (‬ EBITDA ‭) ‬ثابتة‭ ‬عند‭ ‬5‭.‬72‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬انخفضت‭ ‬إيرادات‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬1.3 % ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬16‭.‬74‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬16‭.‬97‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬سجلت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬36‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬7 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬من‭ ‬4‭.‬43‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬ظلت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬ثابتة‭ ‬عند‭ ‬12‭ ‬فلسا‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وظلت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬خصم‭ ‬الفوائد‭ ‬والضرائب‭ ‬الاستهلاكات‭ (‬ EBITDA ‭) ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬الأشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مستقرة‭ ‬نسبياً‭.‬


‬وبلغت‭ ‬الإيرادات‭ ‬53‭.‬87‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬6‭.‬6 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬50‭.‬55‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر2023،‭ ‬84‭.‬23‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬83‭.‬17‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للسنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬مسجلاً‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬3 % ‭. ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬134‭.‬02‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مسجلة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ‭ ‬من‭ ‬139‭.‬63‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أداء‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬والتزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتمكين‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬أفضل‭ ‬ودفع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬شبكة‭ ‬3 G ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحسين‭ ‬وصول‭ ‬شبكة‭ ‬4 G ‭ ‬و5 G ‭ ‬المتنامية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً‭ ‬وسرعة‭ ‬أفضل‭ ‬ولتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الاتصال‭ ‬الشاملة‭ ‬للعملاء‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬المشغل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الإستراتيجية‮»‬‭. ‬وواصل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تفتخر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بكونها‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أعلى‭ ‬10‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ومحافظتها‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬93 % ‭. ‬تلعب‭ ‬استراتيجية‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬ونجاح‭ ‬الشركة‭ ‬حول‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭. ‬إن‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيساهم‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الكاملة‭ ‬للعالم‭ ‬الرقمي‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭. ‬ستواصل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬خدماتها‭ ‬الأساسية‭ ‬والرقمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬وخدمات‭ ‬قيمة‭ ‬للعملاء‭ ‬لتلبي‭ ‬نمط‭ ‬حياتهم‭ ‬الرقمية‮»‬‭.‬

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