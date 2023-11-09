((بريق الرتاج)) تعرض مشروع المساكن الخاصة ((فورسيزونز خليج البحرين)) في ((سيتي سكيب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين عن مشاركته في سيتي سكيب البحرين 2023 المرموق، والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، من 14 إلى 16 نوفمبر 2023، في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وسيُعرض المشروع المكون من 112 شقة في جناح بريق الرتاج، شركة التطوير العقاري الرائدة في المملكة، بما في ذلك التصميم العالمي للمشروع والديكورات الداخلية التي عملت على تصميمها شركة ريف غوش، ومرافق الترفيه الاستثنائية التي تتوفر في أرقى المنتجعات والفنادق الفاخرة.
وسيحظى السكان بإمكانية الوصول إلى فندق فورسيزونز خليج البحرين المجاور باعتباره امتداداً رائعاً لمنازلهم مع كل ما يتمتع به من مرافق ترفيه مصممة على طراز المنتجعات ومطاعم متعددة وشاطئ والذي يمكن الوصول إليهم عبر جسر خاص إما مشياً على الأقدام أو بعربة جولف مزودة بسائق.
يتمتع مشروع المساكن الخاصة بموقع استراتيجي رائع في قلب خليج البحرين، ويوفر لأصحاب المنازل إطلالات ساحرة على الواجهة البحرية والمدينة النابضة بالحياة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من مرافق الاستجمام والترفيه والخدمات الممتازة. ويوفر الجسر اتصالاً ممتازاً بالمرافق الفاخرة والشاطئ وحمامات السباحة الداخلية والإنفينيتي وحديقة الألعاب المائية في فندق فورسيزونز خليج البحرين.
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور ماهر الشاعر، المدير الإداري ونائب الرئيس في شركة بريق الرتاج قائلاً: «توفر المساكن الخاصة فور سيزونز خليج البحرين نمط حياة فاخرا لا مثيل له في قلب المنامة. ومن خلال دمج الحياة السكنية مع مرافق الترفيه المتميزة والخدمات الفندقية ذات المستوى العالمي، يقدم المشروع تجربة معيشية لم يسبق لها مثيل».
وأضاف: «إن عرض هذا المشروع الفاخر والفريد من نوعه خلال سيتي سكيب البحرين يعد فرصة نادرة تتيح للباحثين عن التميز الحقيقي والرقي في منازلهم استكشاف نمط الحياة الرائع الذي توفره المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين، حيث أنه يعيد تعريف مفهوم الحياة على الواجهة البحرية، ويضع معياراً جديداً للحياة الحضرية في بيئة شاطئية ساحرة».
يجري تنظيم سيتي سكيب البحرين 2023 للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الملحوظ الذي حققته النسخة الأولى. ويعتبر أكبر فعالية عقارية في المملكة، حيث يجمع الآلاف من مشتري المنازل والمستثمرين وخبراء العقارات والمصممين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى العديد من العارضين والمتحدثين، الذين سيشاركون خبراتهم ورؤيتهم مع الحضور.
وتقدم المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين مفهوماً جديداً للحياة الفاخرة في قلب منطقة خليج البحرين الراقية. ويتكون هذا المشروع الاستثنائي من 98 شقة و8 شقق مزدوجة (دوبلكس) و6 شقق بنتهاوس رائعة، جميعها تضع معياراً جديداً للرقي والأناقة. وبفضل مدير المساكن وفريق فورسيزونز المتمرس، سوف يتمتع السكان ببيئة غنية بالخدمات تُعنى بأدق التفاصيل.
وبفضل التصميمات الداخلية المميزة للمساكن والتي أنجزتها شركة ريف غوش لندن، يشهد المشروع توازناً مثالياً بين البساطة والأناقة والشغف. إن النهج الذي تتبعه شركة التصميم الحائزة على جوائز مرموقة في جميع عقارات فورسيزونز متجذر بعمق من خلال التقاط جوهر المكان، بما يضمن أن تعكس المساكن التراث المنزلي.
وتستخدم المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين أيضاً تقنية SMART
لتقديم خدمات رقمية محسنة، مما يسمح بالوصول إلى الشقق وتمكين السكان من إدارة منازلهم والتواصل مع فريق فورسيزونز عن بعد. ويضمن نظام إدارة العقارات في المشروع حماية الشقق وتأمينها، في حين يوفر فريق أمني متخصص مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للحفاظ على سلامة السكان وحماية خصوصية الدخول للمساكن في جميع الأوقات.
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