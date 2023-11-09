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((بريق الرتاج)) تعرض مشروع المساكن الخاصة ((فورسيزونز خليج البحرين)) في ((سيتي سكيب))

11/9/2023 4:42:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬المرموق،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وسيُعرض‭ ‬المشروع‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬112‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬شركة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التصميم‭ ‬العالمي‭ ‬للمشروع‭ ‬والديكورات‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تصميمها‭ ‬شركة‭ ‬ريف‭ ‬غوش،‭ ‬ومرافق‭ ‬الترفيه‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬المنتجعات‭ ‬والفنادق‭ ‬الفاخرة‭.‬

وسيحظى‭ ‬السكان‭ ‬بإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬المجاور‭ ‬باعتباره‭ ‬امتداداً‭ ‬رائعاً‭ ‬لمنازلهم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬ترفيه‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬طراز‭ ‬المنتجعات‭ ‬ومطاعم‭ ‬متعددة‭ ‬وشاطئ‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬خاص‭ ‬إما‭ ‬مشياً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬أو‭ ‬بعربة‭ ‬جولف‭ ‬مزودة‭ ‬بسائق‭.‬

يتمتع‭ ‬مشروع‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬بموقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬ويوفر‭ ‬لأصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬إطلالات‭ ‬ساحرة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬والمدينة‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬الاستجمام‭ ‬والترفيه‭ ‬والخدمات‭ ‬الممتازة‭. ‬ويوفر‭ ‬الجسر‭ ‬اتصالاً‭ ‬ممتازاً‭ ‬بالمرافق‭ ‬الفاخرة‭ ‬والشاطئ‭ ‬وحمامات‭ ‬السباحة‭ ‬الداخلية‭ ‬والإنفينيتي‭ ‬وحديقة‭ ‬الألعاب‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فور‭ ‬سيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬فاخرا‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنامة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الحياة‭ ‬السكنية‭ ‬مع‭ ‬مرافق‭ ‬الترفيه‭ ‬المتميزة‭ ‬والخدمات‭ ‬الفندقية‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬يقدم‭ ‬المشروع‭ ‬تجربة‭ ‬معيشية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عرض‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفاخر‭ ‬والفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬خلال‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬نادرة‭ ‬تتيح‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬التميز‭ ‬الحقيقي‭ ‬والرقي‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬استكشاف‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬يعيد‭ ‬تعريف‭ ‬مفهوم‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬ويضع‭ ‬معياراً‭ ‬جديداً‭ ‬للحياة‭ ‬الحضرية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬شاطئية‭ ‬ساحرة‮»‬‭.‬

يجري‭ ‬تنظيم‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭. ‬ويعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬فعالية‭ ‬عقارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مشتري‭ ‬المنازل‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وخبراء‭ ‬العقارات‭ ‬والمصممين‭ ‬والمطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬والمتحدثين،‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬خبراتهم‭ ‬ورؤيتهم‭ ‬مع‭ ‬الحضور‭.‬

وتقدم‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬مفهوماً‭ ‬جديداً‭ ‬للحياة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬الراقية‭. ‬ويتكون‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬من‭ ‬98‭ ‬شقة‭ ‬و8‭ ‬شقق‭ ‬مزدوجة‭ (‬دوبلكس‭) ‬و6‭ ‬شقق‭ ‬بنتهاوس‭ ‬رائعة،‭ ‬جميعها‭ ‬تضع‭ ‬معياراً‭ ‬جديداً‭ ‬للرقي‭ ‬والأناقة‭. ‬وبفضل‭ ‬مدير‭ ‬المساكن‭ ‬وفريق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬المتمرس،‭ ‬سوف‭ ‬يتمتع‭ ‬السكان‭ ‬ببيئة‭ ‬غنية‭ ‬بالخدمات‭ ‬تُعنى‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭.‬

وبفضل‭ ‬التصميمات‭ ‬الداخلية‭ ‬المميزة‭ ‬للمساكن‭ ‬والتي‭ ‬أنجزتها‭ ‬شركة‭ ‬ريف‭ ‬غوش‭ ‬لندن،‭ ‬يشهد‭ ‬المشروع‭ ‬توازناً‭ ‬مثالياً‭ ‬بين‭ ‬البساطة‭ ‬والأناقة‭ ‬والشغف‭. ‬إن‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬شركة‭ ‬التصميم‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عقارات‭ ‬فورسيزونز‭ ‬متجذر‭ ‬بعمق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقاط‭ ‬جوهر‭ ‬المكان،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬المساكن‭ ‬التراث‭ ‬المنزلي‭.‬

وتستخدم‭ ‬المساكن‭ ‬الخاصة‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬تقنية‭ ‬ SMART
‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬محسنة،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشقق‭ ‬وتمكين‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬منازلهم‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬عن‭ ‬بعد‭. ‬ويضمن‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬حماية‭ ‬الشقق‭ ‬وتأمينها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يوفر‭ ‬فريق‭ ‬أمني‭ ‬متخصص‭ ‬مراقبة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬السكان‭ ‬وحماية‭ ‬خصوصية‭ ‬الدخول‭ ‬للمساكن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات‭.‬

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