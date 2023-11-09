((مجموعة البركة)) تعلن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت اليوم مجموعة البركة المتداول أسهمها تحت الرمز « BARKA » في بورصة البحرين، نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
وقد أعلنت المجموعة تحقيق صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 41 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 10 % ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة التمويل والتأثير السلبي لانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
هذا وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 3.08 سنتات أمريكية للربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 3.41 سنتات أمريكية لنفس الفترة من العام الماضي.
وسجّل صافي دخل المجموعة ارتفاعًا بنسبة 10 % ليبلغ 77 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 70 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2022.
أما بالنسبة إلى نتائج المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، فقد حافظت المجموعة على صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم بقيمة 126 مليون دولار أمريكي وهو ما يُعادل نتيجة الفترة ذاتها من عام 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع دخل التمويلات والاستثمارات في مقابل ارتفاع تكلفة التمويل والتأثير السلبي لانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفّض للسهم في الأرباح 8.96 سنتات أمريكية للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 مقارنة مع 9.09 سنتات أمريكية لنفس الفترة من العام الماضي.
وقد أدّى التحسن المستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية والضغط على النفقات إلى ارتفاع مجموع صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 ليبلغ 247 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 207 ملايين دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، مسجّلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 19 % .
كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.248 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 1.263 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 1 % .
وقد أدّى انخفاض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في عديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها إلى انخفاض مجموع الأصول للمجموعة بنسبة 2 % ليبلغ 24.474 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، بالمقارنة مع 24.982 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
وتعليقًا على الأداء والنتائج المالية خلال الربع الثالث من عام 2023، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة: «نحن متفائلون بالاستقرار الذي شهدته الأرباح المالية العائدة للمساهمين للربع الثالث من هذا العام وهو ما يؤكد قدرتنا ومرونتنا في التعامل مع التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق على مستوى العالم. نحن فخورون أيضًا بمبادرتنا الاستثنائية لتعزيز سُبل التجارة العالمية لعملاء وحداتنا المصرفية والتي بدأت بوحدتينا في جنوب إفريقيا وباكستان عن طريق إطلاق منصة التعاون التجارية».
هذا وقال حسام بن الحاج عمر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: «نحن سعداء بنتائج الربع الثالث لعام 2023 حيث أدى التحسن المستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية والضغط على النفقات إلى ارتفاع مجموع صافي دخل المجموعة بنسبة 19 % للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 والتي تُعزى إلى توجيه تركيزنا نحو تعزيز الأداء الاستثماري والتشغيلي، ومضينا في نهجنا القائم على اغتنام فرص الاستثمار التي تضمن لنا تحقيق النمو المستدام».
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