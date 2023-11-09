((مجموعة البركة)) تعلن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬اليوم‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬المتداول‭ ‬أسهمها‭ ‬تحت‭ ‬الرمز‭ ‬‮«‬ BARKA ‮»‬‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬تحقيق‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬عائد‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬قدره‭ ‬37‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬41‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مسجلاً‭ ‬بذلك‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬والتأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لانخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬العملات‭ ‬المحلية‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفض‭ ‬للسهم‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬3‭.‬08‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬3‭.‬41‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وسجّل‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬المجموعة‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬ليبلغ‭ ‬77‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعة‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬فقد‭ ‬حافظت‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬عائد‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬بقيمة‭ ‬126‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعادل‭ ‬نتيجة‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬دخل‭ ‬التمويلات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬التمويل‭ ‬والتأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لانخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬العملات‭ ‬المحلية‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭.‬

وبلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفّض‭ ‬للسهم‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬8‭.‬96‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬9.09‭ ‬سنتات‭ ‬أمريكية‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وقد‭ ‬أدّى‭ ‬التحسن‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المجموعة‭ ‬ووحداتها‭ ‬المصرفية‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬النفقات‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مجموع‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬ليبلغ‭ ‬247‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬207‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬بذلك‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬19 % ‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الحقوق‭ ‬العائدة‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬وحاملي‭ ‬الصكوك‭ ‬1‭.‬248‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬263‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بنهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬مسجلاً‭ ‬بذلك‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬1 % ‭.‬

وقد‭ ‬أدّى‭ ‬انخفاض‭ ‬العملات‭ ‬المحلية‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬المجموعة‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مجموع‭ ‬الأصول‭ ‬للمجموعة‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ‭ ‬ليبلغ‭ ‬24‭.‬474‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬24‭.‬982‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬والنتائج‭ ‬المالية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬كامل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بالاستقرار‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الأرباح‭ ‬المالية‭ ‬العائدة‭ ‬للمساهمين‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرتنا‭ ‬ومرونتنا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬والتقلبات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الأسواق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬أيضًا‭ ‬بمبادرتنا‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لتعزيز‭ ‬سُبل‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬لعملاء‭ ‬وحداتنا‭ ‬المصرفية‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬بوحدتينا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وباكستان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬التعاون‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وقال‭ ‬حسام‭ ‬بن‭ ‬الحاج‭ ‬عمر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بنتائج‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬التحسن‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المجموعة‭ ‬ووحداتها‭ ‬المصرفية‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬النفقات‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مجموع‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬المجموعة‭ ‬بنسبة‭ ‬19 % ‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬تُعزى‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬تركيزنا‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثماري‭ ‬والتشغيلي،‭ ‬ومضينا‭ ‬في‭ ‬نهجنا‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬اغتنام‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬لنا‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬