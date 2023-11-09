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البيت الأبيض لا ندعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة

11/9/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال البيت الأبيض، إنه لا يعتقد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة هو الحل على المدى الطويل.
وأضاف، في بيان له: لسنا على اتصال بحركة حماس، لكن شركاءنا يقومون بذلك وهم يساعدوننا كثيرا بالأمر.
وأكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تدعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة، مضيفا أنه لا توجد خطط لنشر قوات أميركية للقتال بالمعركة الحالية في غزة.
من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح «المحتجزين».
يأتي تصريح نتنياهو بينما تتواتر معلومات عن مفاوضات جارية لإرساء هدنة ليومين أو 3 أيام من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

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