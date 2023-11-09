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أذربيجان تنظم عرضا عسكريا في قره باغ

11/9/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على عرض عسكري في كبرى مدن ناغورني قره باغ امس بعد أسابيع على استعادة جيشه المنطقة المتنازع عليها منذ مدة طويلة من الانفصاليين الأرمن في إطار هجوم خاطف.
ونشر مكتب الرئيس صورا للقوات الأذربيجانية وفرقة موسيقية عسكرية ضمن تشكيلة في ساحة خانكندي (ستيباناكرت بالأرمنية) الرئيسية.
وأظهرت الصور الأعلام الأذربيجانية مرفوعة أمام مبنى كان يضم مكاتب زعيم الانفصاليين في قره باغ، مع شعار أذربيجان فوق المبنى العائد إلى الحقبة السوفييتية.
وجاء في بيان للرئاسة بأن السيدة الأولى مهريبان علييفا التي تشغل منصب النائب الأول لرئيس البلاد حضرت المراسم إلى جانب حيدر، نجل الرئيس. وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على الجيب الأذربيجاني الذي يقطنه الأرمن في 2020 وخلال التسعينيات.

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