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إثيوبيا معارك عنيفة في منطقة لاليبيلا التاريخية

11/9/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اندلعت معارك عنيفة امس في مدينة لاليبيلا التاريخية بين قوات الحكومة الفيدرالية الاثيوبية ومجموعات مسلحة على ما قال عدد من الأهالي.
وافاد هؤلاء وكالة «فرانس برس» بأن مجموعة مسلحة تعرف باسم «فانو» سيطرت على ما يبدو على جزء كبير من المدينة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب كنائسها المنحوتة في الصخر.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها لاليبيلا معارك بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ومجموعة فانو التي اندلعت للمرة الأولى في أمهرة في وقت سابق من هذا العام.
وقال رجل دين في كنيسة في لاليبيلا لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم كشف اسمه لدواع أمنية، إن «المعارك بدأت صباحا، ويبدو أن فانو تسيطر على المدينة».
ولم يعرف على الفور عدد الضحايا رغم أن رجل الدين تحدث عن إصابة مدنيين.
وعلى الرغم من أن ميليشيات أمهرة قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية في النزاع الدائر منذ عامين في تيغراي المجاورة، زادت حدة التوتر بعد أن أعلنت أديس أبابا في أبريل أنها ستقوم بتفكيك القوات الإقليمية في إثيوبيا.
وأدت هذه الخطوة إلى احتجاجات من قبل القوميين في امهرة الذين قالوا إن ذلك سيساهم في اضعاف منطقتهم، وتسببت لاحقا باشتباكات جددت المخاوف بشأن هشاشة ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث الكثافة السكانية.
وقال أحد السكان لوكالة «فرانس برس»: «اقتربت فانو من لاليبيلا من أربعة اتجاهات وبدأ القتال صباحا عند قرابة الساعة الثامنة صباحا».
واضاف «فانو منتشرة في كل مكان، في محيط الكنائس وفي البلدة القديمة»، وتابع «ما زلنا نسمع احتدام المعارك حول معسكر قوات الدفاع الوطني الاثيوبية عند أطراف المدينة».
وأفاد بأن المطار الذي يقع على بعد حوالى 10 كيلومترات جنوب غرب لاليبيلا، لايزال على ما يبدو بأيدي قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.
وقال احد الاهالي «القتال لم يتوقف بعد»، مضيفا أن المدفعية الثقيلة تستخدم. وتابع «استولت فانو على أجزاء من المدينة، وانتشرت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الضواحي».

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