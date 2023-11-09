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بنغلاديش اشتباكات بين الشرطة والعمال بسبب الأجور

11/9/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الشرطة في بنغلاديش الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين بعدما شاب العنف احتجاجا للمطالبة بزيادة أكبر في الأجور، مما أسفر عن وفاة امرأة.
وقالت الشرطة إن المئات خرجوا إلى الشوارع في غازيبور، مركز صناعة الملابس على مشارف العاصمة داكا.
وأوضح ضابط في الشرطة المحلية قائلا «أغلق العمال الطرق وخربوا العديد من المركبات. اضطررنا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق العمال المشاغبين الذين كانوا يرشقوننا بقطع من الطوب».
جاء ذلك غداة إعلان حكومة بنغلاديش أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنسبة 56.25% إلى 12500 تاكا (114 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، وهي أول زيادة منذ خمس سنوات، لكن العمال يطالبون بمثلي المبلغ المعروض تقريبا.
ونددت وزارة الخارجية الأميركية بالعنف، وقالت في بيان «ندعو حكومة بنغلاديش لحماية حق العاملين في الاحتجاج السلمي والتحقيق في مزاعم توجيه تهم جنائية مزيفة إلى العمال وزعماء العمل».
وساعدت الأجور المنخفضة بنغلاديش على بناء صناعة الملابس لديها، إذ يوظف حوالي أربعة آلاف مصنع أربعة ملايين عامل يوردون علامات تجارية عديدة.
وتعد الملابس الجاهزة دعامة أساسية للاقتصاد وتمثل ما يقرب من 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

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