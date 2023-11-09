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إسلام آباد تحمل كابول مسؤولية طرد مهاجرين أفغان من أراضيها

11/9/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عزا رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار امس طرد مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان نحو بلادهم إلى عجز سلطات كابول عن مكافحة المجموعات المسلحة التي تخطط لتنفيذ هجمات في بلاده انطلاقا من أفغانستان.
وأكد كاكار في تصريحات للصحافيين أن أفغانا ضالعون في هجمات انتحارية ومواجهات مع قوات الأمن الباكستانية، مضيفا أن الأوضاع الأمنية في باكستان تدهورت كثيرا منذ عودة حركة طالبان للسلطة في كابول في أغسطس 2021.
وعبر أكثر من 250 ألف شخص الحدود من باكستان إلى أفغانستان منذ إعلان إسلام آباد مهلة انتهت في 1 نوفمبر لمغادرة البلاد طوعا أو التعرض للطرد، تشمل نحو 1.7 مليون أفغاني في وضع غير نظامي بحسب إسلام آباد.
وتؤكد باكستان أن معظمهم غادروا بمحض إرادتهم، لكن كابول تعتبر أن جلهم أكرهوا على الرحيل.
وقال كاكار «إن غالبية المهاجرين في وضع غير نظامي بباكستان متحدرون من أصول أفغانية»، وأضاف «جزء كبير من المتورطين في أنشطة إجرامية أو إرهابية هم من ضمن هؤلاء المهاجرين في وضع غير نظامي».
واعتبر أن أعمال العنف ارتفعت بنسبة 60% في باكستان منذ عودة حركة طالبان الى السلطة في البلد المجاور، موضحا أن 2267 شخصا في المجموع قتلوا في باكستان في هجمات انتحارية أو معارك بين نشطاء وقوات الأمن منذ أغسطس 2021.
ونسب غالبية تلك الحوادث إلى حركة طالبان الباكستانية المعارضة، لكنه أكد أيضا أن هذه المجموعة المتطرفة تحضر هجماتها انطلاقا من الأراضي الأفغانية وأن مواطنين أفغانا متورطون فيها.
وأشار إلى «تورط 15 من الرعايا الأفغان في هجمات انتحارية ومقتل 64 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن»، خلال العامين الأخيرين.
وأعرب عن أسفه لعدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة من جانب حكومة طالبان الأفغانية، رغم الشكاوى المتكررة للسلطات الباكستانية بهذا الخصوص.
وأكد «في بعض الحالات هناك أدلة على دعمها (حكومة طالبان) لهؤلاء الإرهابيين».
من جهتها، كررت الأخيرة امس أن أراضيها لا تتخذ منطلقا لتنظيم هجمات على بلدان أخرى من طرف نشطاء، معتبرة أن المشاكل الأمنية في باكستان مسألة داخلية تهم هذا البلد.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد «في ما يخص تأكيدات رئيس الوزراء الباكستاني الموقت، نود القول إن الإمارة الإسلامية (لأفغانستان) تريد السلام والاستقرار في أفغانستان بقدر ما كما تريده في باكستان».
وأضاف «الإمارة الإسلامية لأفغانستان ليست مسؤولة عن الحفاظ على السلام في باكستان، بل على الأخيرة أن تحل مشاكلها الداخلية بنفسها وألا تلوم أفغانستان على إخفاقاتها».

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