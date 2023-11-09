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إيفانكا ترامب تنأى بنفسها أمام المحكمة في قضية الاحتيال المدنية

11/9/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضرت ابنة الرئيس الأميركي السابق إيفانكا ترامب إلى المحكمة امس في إطار القضية المدنية المرتبطة بالاحتيال والتي تهدد بشل الامبراطورية التجارية العائلية.
ورغم أن إيفانكا، البالغة 42 عاما والتي غادرت منظمة ترامب عام 2017 لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها، ليست متهمة في القضية، إلا أن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.
وأفاد موظف مسؤول عن النظام في قاعة المحكمة «يدعو الشعب إيفانكا ترامب»، ليرد القاضي آرثر إنغورون مازحا «من تكون؟».
واكدت إيفانكا بصوت خافت بالكاد يمكن سماعه أنها «لا تتذكر» بالتفصيل المفاوضات التي أجرتها مع البنوك بشأن شروط القروض، كما وردت في رسائل إلكترونية تبادلتها في عامي 2011 و2016 مع البنوك والتي عرضها عليها المدعي العام.
وقالت «أنا جالسة هنا اليوم، ولا أذكر هذه الشروط التي تعود إلى عام 2011».
وردا على سؤال عن دورها المحتمل إلى جانب والدها في إعداد «بياناته المالية الشخصية»، أجابت «لم تكن أمورا كنت على علم بها (..) ولم أشارك في بياناته المالية الشخصية».
وقبل جلسة الاستماع، اتهمت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تقاضي ترامب ونجليه «إيفانكا ترامب بأنها تفاوضت وحصلت على قروض ميسرة استنادا الى بيانات مالية احتيالية» قبل مغادرة منظمة ترامب.
وأضافت القاضية الديموقراطية التي تطالب اسرة ترامب بتعويضات قيمتها 250 مليون دولار «ستحاول أن تنأى بنفسها عن الشركة، لكن للاسف ستظهر الحقائق أنها كانت متورطة وبدرجة كبيرة».
ويواجه دونالد ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وأفادت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا ترامب بشهادتها، بأنها «ضمنت قروضا وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناء على بيانات مزيفة عن الوضع المالي» للمنظمة.
وقالت للصحافيين «ستحاول النأي بنفسها عن الشركة.. لكن للأسف، ستكشف الوقائع أنها كانت في الحقيقة متورطة إلى حد كبير. كشفنا الخطة واستفادت منها شخصيا».
جاءت شهادة إيفانكا التي ابتعدت عن الأضواء منذ غادر والدها البيت الأبيض في يناير 2021 بعد تلك التي أدلى بها الرئيس السابق وشقيقاها دونالد جونيور وإريك.

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