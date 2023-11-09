المفوضية الأوروبية توصي ببدء محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا للتكتل

MENAFN - Al-Anbaa) أوصى مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي بدعوة أوكرانيا لبدء محادثات الانضمام للتكتل بمجرد استيفاء الشروط النهائية. وقدمت المفوضية الأوروبية توصية مماثلة لمولدوفا الدولة الصغيرة المجاورة لأوكرانيا التي تعاني من توتر علاقاتها مع روسيا.

وقالت أيضا إن جورجيا يجب أن تحصل على وضع مرشح للانضمام بمجرد استيفاء الشروط المعلقة ومن بينها موافقة تبليسي على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وفقا لسياسته الخارجية ومن بينها العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وأوضحت المفوضية الأوروبية امس انها «توصي بأن يفتح مجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا».

وأضافت ان المحادثات يجب أن تبدأ رسميا بمجرد استيفاء أوكرانيا للشروط المتبقية المتعلقة بمكافحة الفساد واعتماد قانون خاص بأعمال الضغط السياسي بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي ويعزز الضمانات للأقليات في البلاد. ومن المتوقع أن يقرر زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقررة في ديسمبر المقبل ما إذا كانوا سيقبلون توصية المفوضية.

ويتطلب مثل هذا القرار إجماعا بموافقة كل الدول الأعضاء وعددها 27 وهناك توقعات بأن المجر هي العقبة الرئيسية أمام الأمر. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: «أوكرانيا مازالت تواجه محنة عصيبة ومأساة بسبب عدوان الحرب الروسية. ورغم ذلك يصلح الأوكرانيون بلادهم بصدق حتى وهم يقاتلون في حرب وجودية». وأشارت إلى أن المفوضية ستعيد تقييم التقدم الذي أحرزته كييف في متطلبات الانضمام في مارس المقبل.