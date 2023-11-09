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ترامب يقاطع مجددا ثالث المناظرات الرئاسية للجمهوريين

11/9/2023 4:39:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختار الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الأوفر حظا في السباق الى البيت الأبيض دونالد ترامب، مقاطعة ثالث مناظرات المرشحين الجمهوريين، وعمل على تحويل الأنظار إليه.
وكما فعل خلال المناظرتين السابقتين، اختار ترامب التغيب عن هذه المناظرة التي تنظم في ميامي، وذلك بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين بحسب قوله. وقد اختار الحزب الجمهوري تنظيم ثالث مناظراته للمرشحين المتنافسين على بطاقة تمثيله في السباق الرئاسي، بالاشتراك مع الجمعية اليهودية المحافظة ذات النفوذ الواسع، وهي الائتلاف اليهودي الجمهوري. وقالت رئيسة الحزب رونا مكدانيل إن هذه طريقة لإعادة تأكيد «دعمها الثابت لإسرائيل والجالية اليهودية». وتشكل هذه المناظرة محطة مهمة على الطريق الطويل نحو البيت الأبيض حيث سيتواجه المرشحون الجمهوريون لانتخابات عام 2024 خلال سلسلة انتخابات تمهيدية تبدأ اعتبارا من 15 يناير المقبل، والفائز في هذه الانتخابات سينافس المرشح الديموقراطي الذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.
ورغم توجيه اربع لوائح اتهام إليه، يسجل ترامب تقدما كبيرا في صفوف الجمهوريين يعطيه نحو 58% من نوايا التصويت. ويستند الى قاعدة ناخبين تبقى وفية له الى حد كبير وتدعمه حتى الآن في متاعبه القضائية.
ويشكل تنظيم ترامب تجمعا انتخابيا مضادا للمناظرة الجمهورية التي قاطعها في فلوريدا، ازدراء للمرشحين الجمهوريين الخمسة الاخرين المشاركين في المناظرة، وهم: حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ولسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسيناتور تيم سكوت، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي.
ومن القضايا المركزية التي تتناولها مناظرات الجمهوريين، هي: كيف يمكن للمرشحين الصمود في وجه ترامب الذي يستحوذ على كل الانتباه السياسي ـ الاعلامي عبر تصريحاته ومواقفه الحادة ونزاعاته القانونية؟
فحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي كان يعتبر بانه الجيل القادم للحزب الجمهوري، تراجعت شعبيته بالكامل في استطلاعات الرأي، اذ بات متراجعا بفارق 45 نقطة عن ترامب بحسب معهد استطلاعات الرأي RealClearPolitics.
أما السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي فتحتل المركز الثالث في الاستطلاعات بحصولها على نسبة نحو 9%، حيث لفت خطابها حول الاجهاض والديبلوماسية الانظار خلال المناظرتين السابقتين.

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