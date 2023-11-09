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استقالة نائب من العمال البريطاني تفاقم الانقسامات حول حرب غزة

11/9/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصاعد الخلاف داخل حزب العمال المعارض في بريطانيا بشأن موقف زعيمه كير ستارمر الرافض لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، مع إعلان أحد كبار مسؤولي الحزب استقالته. واستقال عضو مجلس العموم عمران حسين من الحزب، وأكد في رسالة إلى ستارمر رغبته في أن يكون مدافعا عن وقف النار لأسباب إنسانية. وقال عمران حسين الذي يشغل منصب المتحدث باسم الحزب حول حقوق العمال إن «وقف إطلاق النار في غزة ضروري لإنهاء إراقة الدماء، ولضمان مرور ما يكفي من المساعدات إلى القطاع والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وللمساعدة في ضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين».
وأكد حسين أنه «يدين بشكل لا لبس فيه» هجمات «حماس»، ويوافق على أن «لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها»، لكنه أشار الى أن هذا «لا يمكن أن يصبح أبدا حقا لانتهاك القانون الدولي بشأن حماية المدنيين عمدا أو لارتكاب جرائم حرب».
وشدد على وجوب «اتباع القانون الدولي في جميع الأوقات ويجب حماية المدنيين الأبرياء. ويدعو حزب العمال إلى هدنات إنسانية في القتال».
وسيظل حسين عضوا منتخبا من حزب العمال في مجلس العموم، لكنه يستقيل من منصبه وزيرا لشؤون العمل والبطالة في «حكومة الظل».
وأعادت الحرب في غزة إحياء الانقسامات في الحزب اليساري الوسطي الذي يعود الفضل إلى ستارمر (61 عاما) في توحيد صفوفه، في وقت يسعى للعودة إلى السلطة في الانتخابات العامة المرتقبة في مطلع 2024.

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