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النواب الأميركي يوجه اللوم للنائبة رشيدة طليب بسبب إسرائيل

11/9/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت مجلس النواب الأميركي لصالح توجيه اللوم للنائبة الديموقراطية رشيدة طليب بسبب تعليقات أدلت بها عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وطليب هي النائبة الوحيدة في الكونغرس من أصل فلسطيني. وانضم 22 ديموقراطيا إلى معظم الجمهوريين في المجلس لتوجيه اللوم إلى طليب بزعم «ترويجها لروايات كاذبة» عن الهجوم المسلح الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر المنصرم في إسرائيل و«الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل». واستنكرت طليب مرارا هجوم «حماس» لكنها انتقدت أيضا الدعم الأميركي لإسرائيل. واستند إجراء اللوم على وجه التحديد إلى مقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة «من النهر إلى البحر» المؤيدة للفلسطينيين، والتي يعتبرها الكثير من اليهود معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.
من جهتها، رفضت طليب الاتهامات بمعاداة السامية خلال خطاب ألقته في قاعة مجلس النواب، وقالت: «أنا الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، ووجهة نظري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى». وأضافت: «انتقادي كان دائما موجها للحكومة الإسرائيلية وتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفكرة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية يشكل سابقة خطيرة للغاية».

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