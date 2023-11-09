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ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل وتراجع الإيرادات بسبب حربها على غزة

11/9/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة المالية الإسرائيلية انها سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر، وأرجعت هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب التي تخوضها على قطاع غزة. وأضافت ان العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الأشهر الـ 12 حتى أكتوبر إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر. وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر. وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليارات وفي أكتوبر من عام 2022 عند 3.1 مليارات.

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