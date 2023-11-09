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حياة السود من أجل فلسطين نشطاء أميركيون يربطون بين القضيتين

11/9/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصف آن إليزا كانينغ سكينر مشاركتها في تظاهرات «حياة السود مهمة» عام 2020 بأنها المرة الأولى التي «اختبرت فيها معنى التضامن». بعدها بثلاث سنوات، تخرج الشابة (28 عاما) إلى شوارع نيويورك للتظاهر دعما للفلسطينيين بعد مرور شهر على قصف إسرائيلي بلا هوادة على قطاع غزة.
وكانينغ سكينر، واحدة من آلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين خرجوا للشوارع، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء التمويل الأميركي للجيش الإسرائيلي.
يربط المتظاهرون بشكل متزايد في الولايات المتحدة بين حركة تحرر الفلسطينيين وحركة تحرر السود.
وفي بروكلين مؤخرا، خرجت كانينغ سكينر وهي سيدة سوداء، مع متظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها «حياة السود من أجل فلسطين» و«الصمت الأبيض هو العنف». وتؤكد الشابة لوكالة فرانس برس «كل شيء مترابط». وتتشابك جذور تاريخية للتضامن بين المنظمين السود والفلسطينيين. لكن يرى خبراء ونشطاء أن الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية أدت إلى بلورة أوجه التقاطع والتشابه للمتظاهرين.
ويؤكد ديريك أيدي وهو مؤرخ في جامعة ميشيغان لوكالة فرانس برس «فيما يتعلق بالقيام بهذا النوع من العمل الأيديولوجي لإقناع الناس بأن فلسطين هي قضية يجب عليهم الانخراط بها، أعتقد أن (حياة السود مهمة) كانت مهمة للغاية» في ذلك.
وأضاف «هناك المزيد من الناس في الشوارع وهذا بالتأكيد نتيجة لنوع التنظيم الذي كان الناشطون السود يقومون به جنبا إلى جنب مع الجماعات والمنظمات الفلسطينية». واستلهم عدد من المفكرين القوميين السود في القرن التاسع عشر من مسعى الصهيونية لإقامة دولة يهودية، معتقدين أن ذلك يناظر رؤيتهم الخاصة لوطن أسود. يشرح سام كلوغ، وهو مؤرخ دراسات أميركي من أصل أفريقي يركز على إنهاء الاستعمار أنه مع بروز القوة السوداء والحركات المناهضة للحرب في منتصف القرن العشرين، «أصبح أمرا شائعا أكثر في دوائر الناشطين الأميركيين من أصل افريقي أن يفهموا الفلسطينيين كشعب مضطهد». ويقول إن حرب 1967 شكلت نقطة تحول مهمة، مشيرا إلى أن لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية- التي كانت قوة تنظيمية رئيسية خلال حركة الحقوق المدنية الأميركية- أصدرت نشرة «اتخذت موقفا قويا مؤيدا للفلسطينيين».
وأضاف «قامت بوصف نوع من الحالة المشتركة من القمع والاحتلال بين الأميركيين من أصل أفريقي والفلسطينيين ونوعا من المجتمع الاستعماري العالمي».
وفي عام 2020، أثار مقتل جورج فلويد على يد الشرطة المزيد من الاحتجاجات العارمة وعزز جهود مكافحة العنصرية في الولايات المتحدة.
ومرة أخرى، نشر الفلسطينيون نصائح عبر الإنترنت حول كيفية التعامل مع التكتيكات التي تستخدمها شرطة مكافحة الشغب، بما في ذلك الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. ويرى كلوغ أنه «من الصعب تخيل» وصول الاحتجاجات حاليا في الولايات المتحدة دون حركة «حياة السود مهمة». وقال «بالتأكيد ليست العامل الوحيد، لكنني أعتقد أنها مهمة».

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