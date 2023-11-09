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مساعي الوساطة الدولية تتواصل وفرنسا تحسن الوضع مصلحة للجميع

11/9/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بات مستقبل إدارة قطاع غزة موضوعا للجدل والسجال بعد تصريحات إسرائيلية وأميريكية في هذا الشأن ورد المقاومة الفلسطينية على ذلك.
بالتوازي، تقود قطر جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة تحتجزهم حركة «حماس» مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات: «تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين» في غزة.
هذا، وشددت «حماس» على أن إدارة غزة هو «شأن فلسطيني خاص». وقال الناطق باسمها عبداللطيف القانوع في بيان أمس إن «إدارة قطاع غزة أو جزء من الأراضي الفلسطينية هو «شأن فلسطيني خاص بشعبنا ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها».
وأضاف ان حديث الإدارة الأميركية عن وضع غزة بعد إنهاء حكم الحركة «ضرب من الخيال وشعبنا يلتحم مع المقاومة وهو من يقرر مصيره بنفسه».
وأوضح القانوع أن حماس «حركة تحرر وطني وتتربع في كل بيت فلسطيني وهي جزء أصيل من شعبنا ومن حقها مقاومة الاحتلال وفق كل القوانين والأعراف».
جاء ذلك ردا على ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أمس الاول من أن حماس «لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن المشاورات جارية بشأن شكل الحكم في القطاع عقب انتهاء حرب إسرائيل المستمرة للشهر الثاني.
كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد انتهاء الحرب.
لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد امس على ضرورة ألا تعاود إسرائيل احتلال القطاع.
وتحدث بلينكن بعد مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى (G7) في طوكيو، عما قال إنها «عناصر أساسية» لتحقيق «سلام دائم وأمن»، موضحا أنها تتضمن «عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، ليس الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع».
وأشار الى أن الشروط الأخرى المرتبطة بالقطاع تشمل: «عدم محاولة حصار غزة» أو «أي تقليص في أراضي» القطاع الفلسطيني.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك».
وأضاف: «وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية».
من جهتهم، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وقال الوزراء في بيان مشترك اعقب اختتام اجتماعهم في طوكيو «نشدد على الحاجة الى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة. وندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، ونقل المدنيين، وإطلاق الرهائن» الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر الماضي. وجاء في البيان أيضا أن الوزراء يؤكدون «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي في إطار سعيها لمنع تكرار» هجمات السابع من أكتوبر. إلى ذلك، اعتبرت فرنسا أن الجميع لهم مصلحة في تحسن الوضع الإنساني في غزة بمن فيهم إسرائيل، وذلك عشية مؤتمر تنظمه باريس حول هذا الموضوع.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية للصحافيين امس أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون حاضرة في هذا «المؤتمر الإنساني» الذي يعقد في قصر الإليزيه اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسيتحدث معه مجددا بعد انتهاء المؤتمر.
ولفت قصر الاليزيه الى ان «هناك ضرورة إنسانية ملحة في غزة».

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