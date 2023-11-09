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احتدام القتال في قلب غزة ونزوح جماعي وحماس تتهم أونروا بالتواطؤ

11/9/2023 4:39:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أما وقد احتدمت المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس في قلب مدينة غزة بعد اعلان اسرائيل توغل قواتها داخل أكبر مدن القطاع المحاصر، فإن المعاناة الانسانية لمئات آلاف الفلسطينيين مرشحة الى مزيد من التفاقم، على وقع القصف الجوي والمدفعي من الجو والبر والبحر، الذي رفع عدد الضحايا إلى نحو 10569 شهيدا أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، مؤكدا أن من بين إجمالي القتلى 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا إلى جانب أكثر من 26 ألف مصاب. ومع اشتداد القصف ارتفعت كذلك البلاغات عن المفقودين إلى 2555 تحت أنقاض المباني المدمرة من بينهم 1350 طفلا. وقال القدرة إن «الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا كل 10 دقائق في القطاع».
وطالب القدرة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإيفاد مبعوثين إلى مستشفيات قطاع غزة من أجل وقف التهديدات والقصف الاسرائيلي للمستشفيات وحماية المنظومة الصحية وتمكين الطواقم الطبية من القيام بمهامها.
كما طالب بالعمل الفوري على توفير ممرات إنسانية آمنة لضمان تدفق المساعدات الطبية وصولها إلى مستشفيات قطاع غزة بالتزامن مع دخول الوقود بشكل فوري للمستشفيات والسماح بخروج آلاف الجرحى للعلاج في الخارج.
من جهته، قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، إن شن عملية عسكرية في غزة مع العلم أنها ستدمر البنية التحتية والمساكن المدنية جريمة حرب.
ونقلت عنه قناة «الجزيرة» أن مطالبة أكثر من مليون شخص من سكان غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب يعد انتهاكا للقانون الدولي، وهذا التصرف الإسرائيلي يعتبر جريمة دولية.
ميدانيا، وزع الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة لعملياته البرية أمس تظهر فيها دبابات وجرافات عسكرية وهي تتقدم وسط مبان مدمرة بشكل شبه كامل. وأظهرت اللقطات الجنود وهم يدخلون بعض المباني التي خرقتها القذائف والرصاص، بينما سمعت أصوات انفجارات.
وأعلنت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحماس تدمير دبابة وناقلة جند شمال مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105. وتدمير دبابتين قرب دوار التوام بقذيفتي الياسين 105. واستهداف جنود إسرائيليين قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس، بينما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن إسرائيل طلبت من واشنطن شراء 200 مسيرة انتحارية. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلى الجيش إلى 350 منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.
بموازاة ذلك، أدت عمليات القصف العنيف إلى نزوح 1.5 مليون شخص داخليا يشكلون نحو ثلثي السكان، خصوصا بعدما أنذر الجيش الاسرائيلي سكان شمال القطاع بالتوجه الى جنوبه. واظهرت صور بثتها وكالات الانباء آلاف المدنيين يفرون من مدينة غزة وباقي مناطق شمال القطاع سيرا على الأقدام.
وسار عدد كبير من أهالي قطاع غزة بين الجثث والأشلاء وسط الدبابات الإسرائيلية وهم يرفعون ما تيسر من رايات بيض في طريقهم نحو الجنوب هربا من نيران القصف. وقالت علا إن «الخوف» كان رفيقهم خلال الطريق. وأضافت «لم نر جنودا، رأينا الدبابات على جانبي الطريق. مشينا مجموعات رافعين أيدينا، حاملين رايات بيضاء».
وقالت أميرة السكني من جهتها لفرانس برس «رأينا جثثا، أشلاء، شهداء، الناس تترك دوابها وتكمل طريقها مشيا». واتهمت حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ«التواطؤ» مع إسرائيل في «النزوح القسري» لسكان غزة.
وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان «نؤكد أن تخاذل وكالة الأونروا ومسؤوليها عن دورهم الواجب هو تواطؤ واضح مع الاحتلال ومخططاته بالتهجير القسري».
وبالاضافة الى المواجهات والنزوح من الشمال، ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي مجازر جديدة في مناطق مأهولة بالسكان في عدة مناطق واستهدفت جباليا والنصيرات والشجاعية وخان يونس، حيث قضى 17 مدنيا إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، معظمهم أطفال. وسقط 4 آخرون وعشرات الجرحى في قصف مماثل استهدف منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بحسب قناة الجزيرة.
ورغم دعوات الجيش الاسرائيلي الى المدنيين لمغادرة شمال قطاع غزة، فالقصف يطول أيضا جنوب القطاع. وشنت اسرائيل أمس غارة على مسجد خالد بن الوليد في منطقة المعسكر غرب خان يونس بعد دقائق من تدمير مسجد الصحوة في السطر الغربي للمدينة. واستهدفت غارة أخرى محيط مستشفى ناصر بخان يونس أيضا.

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